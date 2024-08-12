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    Жители массово покидают Краснояружский район, где зафиксирована «активность врага»

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    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утром 12 августа записал видео по дороге к посёлку Красная Яруга. Сейчас там на въезде организуют пункты, где будут стоять представители самообороны, полиции, администрации.

    «Большое количество автомобилей, которые выезжают сейчас из Краснояружского района, часть стоит вдоль дорог. Задают вопросы, какие пункты временного размещения», — рассказывает Гладков.

    По его словам, пункты временного размещения развернуты в каждом МО. Информацию можно узнать по телефону 122.

    Рано утром Гладков предупредил об усилении «активности врага на границе Краснояружского района» и о начале эвакуации.

    «Я надеюсь, что нам все-таки удастся быстро вернуться к себе домой», — заключил Гладков.

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