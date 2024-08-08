«Смотрели на останки молодых ребят и думали...» В Ленобласти нашли многотысячное захоронение на территории нацистского концлагеря

Около деревни Котлы Кингисеппского района Ленинградской области поисковики обнаружили многотысячную могилу узников нацистского концлагеря «Дулаг-101». Уже несколько дней на месте работает СК — участники общественной организации «Помним всех поименно» нашли следы «машины смерти» гитлеровской Германии волей случая. «Фонтанка» узнала у поисковиков, как им это удалось.

В Кингисеппе находился один из нацистских транзитных концлагерей «Дулаг-101» (от немецкого Durchgangslager — пересыльный лагерь). Его, как выражаются поисковики, «филиал» расположился в Котлах. Здесь — на оккупированном немцами советском аэродроме — находились пленные красноармейцы.



Из докладной записки НКВД известно, что советских военных содержали в голодных условиях, заставляли работать по 18 часов в сутки. В пищу давали 200–250 граммов супа и 125 граммов хлеба — большинство красноармейцев вскоре умирали. В лагере военнопленных в деревне Котлы только за февраль 1942 года из 400 человек в живых остались 20. «Зачастую истощенных военнопленных немцы расстреливают», — говорится в документе.

«Батюшка хочет с тобой побеседовать» Аналитик «Помним всех поименно» Андрей Федотов — опытный поисковик, который десятилетиями занимается поиском тех, кто не вернулся с Великой Отечественной войны. В последние несколько лет работа у него была напряженной. Поэтому Андрей «решил отдохнуть от всех этих подвигов» и устроился работать водителем автобуса в фирму, занимающуюся строительством порта Усть-Луги.



«Такая нейтральная работа, которая позволяет мне иметь свободное время. Это меня очень устраивало. И вот ко мне обратился приятель, у которого здесь недалеко дача. Говорит: батюшка хочет с тобой побеседовать. Говорит, есть сведения, что якобы был здесь лагерь или какое-то захоронение… Об этом ничего нет — ни документов, ни прочего», — поделился он с корреспондентом «Фонтанки».

Федотов об этом рассказал коллеге по «Помним всех поименно» Мирославу Селевонюку. Встретились с настоятелем местной церкви Николаем Вахрушевым, поговорили и принялись за работу. Всего от изучения материалов до момента подтверждения «на земле» прошло три месяца.



Они обратились к немецкой аэрофотосъемке местности за годы ВОВ — сейчас она хранится в архивах США. Анализировать данные им помогал участник СВО. «Сначала не понимали: там грохотало что-то. Подумали, что это работа. Говорим, что когда грохот закончится, то позвони. Ответил: быстро не закончится — я [в зоне боевых действий]», — рассказал Андрей Федотов.

Поисковики посмотрели аэрофотосъемку за 1941, 1942, 1943 и 1944 годы. Одно место с тремя рвами показалось подозрительным. Вышли на точку копать — и сразу пошли останки. По оценкам поисковиков, здесь находится как минимум 5000 жертв .



«Это противотанковый ров, засыпанный людьми. Общая длина — где-то 220–240 метров . Убитых и умерших узников концлагеря может быть и больше, но как минимум, по нашим предположениям, пять тысяч человек», — объяснил Андрей Федотов.

В работе на месте также участвовали поисковой отряд «Форпост» из Кингисеппа, строительные фирмы «Гранд» и «Рид». Всего около десяти человек постоянных участников. «Никто не верил, что мы что-то найдем. Доходило до смешного. Говорили: мы копать будем, покажите, где копать, понимаем — дело хорошее, но… Когда пошли останки, то сознание людей изменилось», — рассказал поисковик Федотов.

На данный момент СК по Ленобласти официально сообщает, что обнаружены останки более 40 человек и три медальона военнослужащих. Жуков, Последов и Радченко Самое важное — рассказать живым родственникам о судьбе тех, кто пропал без вести. Пока удалось прочитать три медальона, которые нашли среди останков.



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Это рядовой Александр Жуков 1897 года рождения из Ленинградской области, рядовой Иван Последов 1900 года рождения из Воронежской области и младший сержант Егор Радченко 1917 года рождения из Ростовской области. Родственники этих бойцов РККА уже найдены.



Семья Александра Жукова даже прислала его фотографию. Известно, что после окончания ВОВ его разыскивал отец. По словам членов семьи, Жуков в 17-летнем возрасте уходил добровольцем на Первую мировую войну. Когда же началась Великая Отечественная, то снова отправился добровольцем и пропал без вести.

«Со слов сослуживцев, Жуков был сильно контужен и тяжело ранен в обе ноги. То есть он не сдался в плен, он никакой не предатель. Он наш герой, который в таких обстоятельствах попал в плен», — рассказал глава экспертного совета «Помним всех поименно» Александр Несмеянов.



Ещё вместе с медальоном Александра Жукова обнаружили его записку к жене — Парасковье. Увы, разобрать текст сегодня сложно. Поисковики предполагают, что солдат писал, осознавая свою скорую смерть. И теперь мы можем это увидеть — спустя более 80 лет .

«Абсолютное поганое чувство» Найденная польская алюминиевая кружка и одна чехословацкая монетка удивили поисковиков. Это позволяет сделать предположение, что пронацистские чехи и поляки также ответственны за совершенные преступления. «Они составляли около 20% тыловых частей — занимались охраной лагерей и аэродромов. Преступления творились и их руками», — предполагает Андрей Федотов.



Все поисковые отряды, приехавшие на место после обнаружения останков, имели большой стаж. Однако и у этих людей, говорит Федотов, на душе оказалось «абсолютное поганое чувство».

