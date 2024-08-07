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    Глава МИД Финляндии ответила на вопрос об открытии границ с Россией

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    Вопрос об открытии границ с Россией может быть рассмотрен осенью. Об этом 7 августа сообщает издание Yle со ссылкой на министра иностранных дел Финляндии Элину Валтонен.

    Однако сейчас все будет по-прежнему.

    «Пока граница [с Россией] останется закрытой», — сказала глава МИД, допустив возможное рассмотрение этого вопроса осенью.

    В середине июля министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен сказала, что речи об открытии границ с Россией не идет. Этот вопрос будет пересмотрен тогда, когда органы пограничной безопасности сочтут, что ситуация стабилизировалась. На данный момент в стране считают, что «угроза гибридного влияния со стороны России» остается высокой.

    16 июля президент Финляндии Александер Стубб подписал «Закон о временных мерах по борьбе с направляемой миграцией». Он позволяет финским пограничникам разворачивать людей на границе и не пускать просителей убежища, если они будут расценены как «угроза национальной безопасности государства».

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