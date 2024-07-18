МВД Финляндии: речи об открытии границы с Россией пока не идет

Восточную границу Финляндии можно будет открыть, когда пограничные службы посчитают ситуацию безопасной. Об этом заявила министр внутренних дел страны Мари Рантанен.
По словам Рантанен, несмотря на принятие так называемого «закона о выдворении», речи об открытии восточной границы Финляндии пока не идет, пишет 18 июля издание Yle. Этот вопрос будет пересмотрен тогда, когда органы пограничной безопасности сочтут, что ситуация стабилизировалась. Сейчас же «угроза гибридного влияния со стороны России» еще высока, считают в Финляндии.
По мнению министра, закон может работать одновременно с открытием границ, но полной уверенности в этом у Рантанен нет, так как норма совершенно новая.
Напомним, 16 июля президент Финляндии Александер Стубб подписал «Закон о временных мерах по борьбе с направляемой миграцией», который позволит финским пограничникам разворачивать людей на границе и не пускать просителей убежища, если их сочтут угрозой национальной безопасности. Норма вступит в силу в следующий понедельник. Одной из целей принятия закона было открытие пунктов пропуска на восточной границе страны, которая закрыта уже более полугода. Многие оппозиционные финские политики, впрочем, усомнились и в открытии границ после его принятия, и в том, что нововведение поможет улучшить ситуацию на границе.
Между тем Финляндия продолжает подготовку к возведению забора на границе с Россией.