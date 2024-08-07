Финский министр запретил на работе ЛГБТ* и ввел ежемесячные молитвенные встречи в своем кабинете

Министр внешней торговли и развития Финляндии от «Истинных финнов» Вилле Тавио выразил нежелание видеть представителей сексуальных и гендерных меньшинств на работе в министерстве иностранных дел и запретил использовать в его присутствии слова и понятия, описывающие разнообразие гендеров и сексуальностей. Об этом стало известно 7 августа из материала газеты Helsingin Sanomat.
По данным издания, в число запрещенных Тавио терминов попала даже аббревиатура ЛГБТ, а его спичрайтеры избегают упоминать сексуальные меньшинства в текстах для официальных выступлений министра. При этом христианство играет существенную роль для Тавио: раз в месяц он проводит в своем кабинете «молитвенные встречи». По словам источника Helsingin Sanomat, эти встречи «не связаны с принятием решений».
Газета не смогла получить комментарий у министра по причине его летнего отпуска, но глава МИД Элина Валтонен не увидела в поведении Тавио ничего предосудительного. заявив агентству STT, что способы инструктирования министрами своих сотрудников не входят в её компетенцию.
Также сегодня стало известно, что Минобороны Финляндии заблокировало сделку с недвижимостью: швейцарский предприниматель оказался связан с Россией.
* Признано в России экстремистским движением и запрещено.