Финский министр запретил на работе ЛГБТ* и ввел ежемесячные молитвенные встречи в своем кабинете

Министр внешней торговли и развития Финляндии от «Истинных финнов» Вилле Тавио выразил нежелание видеть представителей сексуальных и гендерных меньшинств на работе в министерстве иностранных дел и запретил использовать в его присутствии слова и понятия, описывающие разнообразие гендеров и сексуальностей. Об этом стало известно 7 августа из материала газеты Helsingin Sanomat.

По данным издания, в число запрещенных Тавио терминов попала даже аббревиатура ЛГБТ, а его спичрайтеры избегают упоминать сексуальные меньшинства в текстах для официальных выступлений министра. При этом христианство играет существенную роль для Тавио: раз в месяц он проводит в своем кабинете «молитвенные встречи». По словам источника Helsingin Sanomat, эти встречи «не связаны с принятием решений».