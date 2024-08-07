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    Финский министр запретил на работе ЛГБТ* и ввел ежемесячные молитвенные встречи в своем кабинете

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    Министр внешней торговли и развития Финляндии от «Истинных финнов» Вилле Тавио выразил нежелание видеть представителей сексуальных и гендерных меньшинств на работе в министерстве иностранных дел и запретил использовать в его присутствии слова и понятия, описывающие разнообразие гендеров и сексуальностей. Об этом стало известно 7 августа из материала газеты Helsingin Sanomat.

    По данным издания, в число запрещенных Тавио терминов попала даже аббревиатура ЛГБТ, а его спичрайтеры избегают упоминать сексуальные меньшинства в текстах для официальных выступлений министра. При этом христианство играет существенную роль для Тавио: раз в месяц он проводит в своем кабинете «молитвенные встречи». По словам источника Helsingin Sanomat, эти встречи «не связаны с принятием решений».

    Газета не смогла получить комментарий у министра по причине его летнего отпуска, но глава МИД Элина Валтонен не увидела в поведении Тавио ничего предосудительного. заявив агентству STT, что способы инструктирования министрами своих сотрудников не входят в её компетенцию.

    Также сегодня стало известно, что Минобороны Финляндии заблокировало сделку с недвижимостью: швейцарский предприниматель оказался связан с Россией.

    * Признано в России экстремистским движением и запрещено.

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