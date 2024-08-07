Незабываемый сюрприз: в Благовещенске силовики задержали жениха прямо на свадьбе

На свадьбе в благовещенском ЗАГСе вместо «Горько!» раздалось: «На пол!» Силовики задержали 29-летнего жениха сразу после регистрации на глазах у жены и гостей по обвинению в причинении тяжких телесных повреждений. А 7 августа стали известны подробности. Их опубликовала пресс-служба СУ СКР по Амурской области.

В Сети расходится видео со скандальной свадьбы. Все произошло еще 1 июня, но ролик появился в СМИ только сейчас. На кадрах видно, как молодожены встали рядом для совместного фото, но в этот момент в зал ворвались силовики. Они скрутили мужчину на глазах у жены и гостей и увели в машину.

Как пояснили в областном СК, жениха задержали при содействии сотрудников СОБР по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью. По данным следствия, 28 мая во время прогулки с будущей супругой мужчина нелестно высказался в адрес незнакомцев, которые распивали спиртное. Разгорелся словесный конфликт, который перерос в драку. В результате обвиняемый ножом ранил в грудь одного из оппонентов.

«По решению суда в отношении подследственного была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело в дальнейшем было передано для расследования в следственные органы», — уточнили в ведомстве.

Как выяснилось, ранее обвиняемый уже привлекался к ответственности за аналогичное преступление. Сейчас уголовное дело передали в суд для рассмотрения.