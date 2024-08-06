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    Московского таксиста после жалоб пассажирок довели до суда, но арестовали за другое

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    Московский суд привлек к административной ответственности таксиста Хаджимурада Абдахова за неповиновение сотруднику полиции. Ранее у Следственного комитета появились вопросы к «интересным» разговорам водителя с пассажирками.

    Как сообщили 6 августа в пресс-службе столичных судов, мужчина отказался добровольно проследовать в ОМВД для выяснения обстоятельств другого правонарушения и был доставлен в отдел принудительно. За это суд назначил ему 10 суток административного ареста по статье о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции.

    По данным пресс-службы, именно Абдахов якобы «разместил в своем телеграм-канале видеозапись, содержащую домогательства к женщине и унижение ее достоинства за предоставление услуги по перевозке в такси».

    Напомним, ранее в сети появилось скандальное видео, где таксист домогался женщины. Все свои действия он снимал на видео. Мужчина предлагал пассажирке оголиться, чтобы расплатиться за поездку. За это ему может грозить до шести лет тюрьмы. Следственный комитет проводит проверку.

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