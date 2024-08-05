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    «Дашь потрогать?» СК проверяет таксиста, который домогался пассажирки в Москве

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    Столичные следователи установили личность таксиста, который домогался женщины и снимал свои действия на видео. Об этом 5 августа сообщила пресс-служба московского СК.

    В ходе мониторинга СМИ правоохранители наткнулись на скандальный ролик. В нем таксист предложил пассажирке оголиться, чтобы расплатиться за поездку, и просил дать потрогать грудь. При этом мужчина снимал разговор на камеру.

    «В кратчайшие сроки следователями столичного СК совместно с оперативными службами установлен водитель такси. В настоящее время с ним проводятся необходимые проверочные мероприятия», — заявили в ведомстве.

    Следственный комитет организовал проверку по статье о покушении на насильственные действия сексуального характера. Таксисту может грозить до шести лет тюрьмы. Уточняется, что ход и результаты проверки поставлены на контроль в центральном аппарате СК.

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