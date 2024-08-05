«Дашь потрогать?» СК проверяет таксиста, который домогался пассажирки в Москве

Столичные следователи установили личность таксиста, который домогался женщины и снимал свои действия на видео. Об этом 5 августа сообщила пресс-служба московского СК.



В ходе мониторинга СМИ правоохранители наткнулись на скандальный ролик. В нем таксист предложил пассажирке оголиться, чтобы расплатиться за поездку, и просил дать потрогать грудь. При этом мужчина снимал разговор на камеру.

«В кратчайшие сроки следователями столичного СК совместно с оперативными службами установлен водитель такси. В настоящее время с ним проводятся необходимые проверочные мероприятия», — заявили в ведомстве.

