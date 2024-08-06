Реконструкция здания театра балета имени Якобсона на улице Маяковского закончится в 2025 году

Реконструкция здания Санкт-Петербургского государственного академического театра балета имени Леонида Якобсона, которое находится на улице Маяковского, полностью завершится в 2025 году. Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на рабочем выездном совещании с руководством театра.

Театру передали помещения в здании, где с середины XIX века находилось главное управление государственного коннозаводства, еще в 2002 году . Но проект капремонта и реставрации, а также заключение Госэкспертизы были получены только в 2020-м . Работы начались год спустя, восстановление исторического облика здания продолжается и сейчас. В ходе работ строители раскрыли архитектурный купол и световой фонарь в ротонде, что позволило увеличить естественное освещение. Также была увеличена высота потолков. В арке с художественным оформлением установлен бюст основателя театра Леонида Якобсона, выполненный при его жизни. Также будет благоустроена прилегающая дворовая территория.

«Нам удалось переломить ситуацию, — отметил Александр Беглов. — Здания были переданы театру в полуразрушенном состоянии много лет назад. Было много сложных вопросов, но мы сдвинулись с мертвой точки, согласовали проектную документацию и в 2021 году приступили к реставрации. В 2025-м полностью завершим все работы. У театра будет свой дом, будут хорошие условия для артистов, которых скоро станет больше». По его словам, принято решение увеличить штат театра.

Театр имени Якобсона также будет проводить мастер-классы для детей из балетных школ Мариуполя, планируется расширить сотрудничество и с балетной труппой Драмтеатра города-побратима.