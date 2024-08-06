Реконструкция здания театра балета имени Якобсона на улице Маяковского закончится в 2025 году

Реконструкция здания Санкт-Петербургского государственного академического театра балета имени Леонида Якобсона, которое находится на улице Маяковского, полностью завершится в 2025 году. Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на рабочем выездном совещании с руководством театра.
Театру передали помещения в здании, где с середины XIX века находилось главное управление государственного коннозаводства, еще в
«Нам удалось переломить ситуацию, — отметил Александр Беглов. — Здания были переданы театру в полуразрушенном состоянии много лет назад. Было много сложных вопросов, но мы сдвинулись с мертвой точки, согласовали проектную документацию и в
Театр имени Якобсона также будет проводить мастер-классы для детей из балетных школ Мариуполя, планируется расширить сотрудничество и с балетной труппой Драмтеатра города-побратима.
«Нам очень важно уйти от культурных заимствований, сохранить и приумножить уникальные традиции российской балетной школы, вырастить плеяду актёров, которая будет наследовать выдающимся мастерам прошлого, — говорит художественный руководитель театра, заслуженный артист России Андриан Фадеев. — Мы должны быть на высоте, потому что за нами Россия, за нами история, культура и молодежь — наше будущее. Благодаря поддержке города мы растим в этом здании танцовщиков, наших российских балетмейстеров в нужных нам условиях».