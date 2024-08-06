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    Реконструкция здания театра балета имени Якобсона на улице Маяковского закончится в 2025 году

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    Реконструкция здания Санкт-Петербургского государственного академического театра балета имени Леонида Якобсона, которое находится на улице Маяковского, полностью завершится в 2025 году. Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на рабочем выездном совещании с руководством театра.

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    Театру передали помещения в здании, где с середины XIX века находилось главное управление государственного коннозаводства, еще в 2002 году. Но проект капремонта и реставрации, а также заключение Госэкспертизы были получены только в 2020-м. Работы начались год спустя, восстановление исторического облика здания продолжается и сейчас. В ходе работ строители раскрыли архитектурный купол и световой фонарь в ротонде, что позволило увеличить естественное освещение. Также была увеличена высота потолков. В арке с художественным оформлением установлен бюст основателя театра Леонида Якобсона, выполненный при его жизни. Также будет благоустроена прилегающая дворовая территория.

    «Нам удалось переломить ситуацию, — отметил Александр Беглов. — Здания были переданы театру в полуразрушенном состоянии много лет назад. Было много сложных вопросов, но мы сдвинулись с мертвой точки, согласовали проектную документацию и в 2021 году приступили к реставрации. В 2025-м полностью завершим все работы. У театра будет свой дом, будут хорошие условия для артистов, которых скоро станет больше». По его словам, принято решение увеличить штат театра.

    Театр имени Якобсона также будет проводить мастер-классы для детей из балетных школ Мариуполя, планируется расширить сотрудничество и с балетной труппой Драмтеатра города-побратима.

    «Нам очень важно уйти от культурных заимствований, сохранить и приумножить уникальные традиции российской балетной школы, вырастить плеяду актёров, которая будет наследовать выдающимся мастерам прошлого, — говорит художественный руководитель театра, заслуженный артист России Андриан Фадеев. — Мы должны быть на высоте, потому что за нами Россия, за нами история, культура и молодежь — наше будущее. Благодаря поддержке города мы растим в этом здании танцовщиков, наших российских балетмейстеров в нужных нам условиях».

    Театр был основан в 1966 году по инициативе выдающегося хореографа Леонида Якобсона. Его постановки вошли в список великих балетов ХХ века и по праву принадлежат к числу наивысших достижений петербургской культуры. Сейчас балетная труппа театра выступает на различных городских площадках, а также гастролирует по стране и за рубежом. В репертуаре — 25 спектаклей, за последние годы выпущено три новых постановки.

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