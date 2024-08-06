«Бей первой». Смотрите, как на Крестовском женщин учили самообороне

Занятие по женской самообороне накануне провела на Крестовском острове Алиса Иринина, девушка, которая прославилась в интернете, отправив в нокаут навязчивого поклонника у бара на Литейном. После этого на нее посыпались просьбы: «научите». Так и возникла идея провести такую тренировку.
«Если драка неизбежна — бей первой», — такой слоган тренировки по самообороне выкрикнули участницы во время мероприятия. Кроме того, девушкам показали, как правильно держать удар и давать отпор.
«Фонтанка.ру»
«Я считаю, что в наше время обязательно надо женщине уметь защищаться. И когда женщина уверена в себе, то и мужчина ее уважает», — рассказала одна из участниц.
Алиса — бронзовая призерка чемпионата мира по ММА. Сама она рассказала, что попала в этот спорт спонтанно ещё в детстве. Сейчас девушка собирается восстановить свои навыки и хочет начать тренировать. Полную версию интервью с героиней читайте здесь.