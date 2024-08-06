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    В Петербурге подросток выстрелил в голову ровеснице при проверке пистолета в пункте выдачи заказов

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    Проверка заказа в пункте выдачи Ozon на Русановской улице обернулась госпитализацией для девочки-подростка. Ровесник выстрелил ей в голову, оценивая новый пневматический пистолет. Об этом ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) стало известно 6 августа.

    Скорую помощь вызвали накануне вечером в одну из квартир дома на Октябрьской набережной. После осмотра 16-летнюю пострадавшую увезли в детскую больницу имени Раухфуса с закрытой черепно-мозговой травмой. Полиция установила, что девочке выстрелил в голову 17-летний юноша. В помещении пункта выдачи он проверял пневматический пистолет и случайно нажал на спусковой крючок.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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