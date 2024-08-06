В Крыму суд арестовал шестерых фигурантов дела о покушении на убийство боксера Двали

Шестерых обвиняемых в покушении на убийство чемпиона России и Европы по боксу Дмитрия Двали суд отправил под стражу. Судебное заседание в отношении остальных участников массовой драки продолжается, сообщает 5 августа Следственный комитет Крыма и Севастополя.

В домах обвиняемых и их близких родственников провели обыски. Кроме того, следователи допросили очевидцев и свидетелей драки.



Все фигуранты — граждане России в возрасте от 21 до 31 года. Трое из них работают охранниками в ночном клубе, остальные — разнорабочие.

