В Крыму суд арестовал шестерых фигурантов дела о покушении на убийство боксера Двали

Шестерых обвиняемых в покушении на убийство чемпиона России и Европы по боксу Дмитрия Двали суд отправил под стражу. Судебное заседание в отношении остальных участников массовой драки продолжается, сообщает 5 августа Следственный комитет Крыма и Севастополя.
Следственный комитет Крыма и Севастополя
В домах обвиняемых и их близких родственников провели обыски. Кроме того, следователи допросили очевидцев и свидетелей драки.
Все фигуранты — граждане России в возрасте от 21 до 31 года. Трое из них работают охранниками в ночном клубе, остальные — разнорабочие.
О нападении на Двали и его тренера стало известно 3 августа. Спортсмены были на пробежке в Феодосии и увидели, как на набережной толпа избивает молодого человека. Боксер решил защитить юношу, но сам получил травму — орбитальный перелом. Он сообщил ТАСС, что теперь его карьера завершена — нормально видеть он, скорее всего, не сможет, второй глаз также травмирован. У тренера сломана рука, ему вставили спицу.
Сначала МВД возбудило уголовное дело о хулиганстве. Затем дело передали Следственному комитету, который переквалифировал его на покушение на убийство.