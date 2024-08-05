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    Рост оборотов розничной торговли в Петербурге затормозился. На непродовольственные товары тратят не так активно

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    Оборот розничной торговли в Петербурге в январе–июне 2024 года составил 1,34 трлн рублей, что в сопоставимых (очищенных от инфляции) ценах на 7,3 % больше, чем за тот же период годом ранее. Об этом говорится в отчете Петростата.

    Только в июне ретейлеры заработали 227,9 млрд рублей, что всего на 3,5 % больше, чем за тот же период 2023 года. Для сравнения: в феврале и марте показатель рос двузначными темпами, в апреле — на 4,7 %, в мае — на 5,8 %.

    Рост потребительской активности особенно заметно затормозился в сегменте непродовольственных товаров. Так, в июне показатель увеличился всего на 3,8 %, до 148,5 млрд рублей, тогда как за полугодие в целом — на 8,9 %, до 861,4 млрд рублей. Оборот продуктов питания вырос на 3 % в июне, до 79,4 млрд рублей, за первое полугодие — на 4,7 %, до 480,8 млрд.

    Оборот общественного питания в январе–июне 2024 года составил 120,3 млрд рублей, что в сопоставимых ценах на 9,1 % больше, чем в соответствующем периоде прошлого года. Только в июне рестораны, бары и кафе заработали 20,4 млрд рублей, что на 10,7 % больше, чем в первый месяц лета годом ранее.

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