Оборот розничной торговли в Петербурге в январе–июне 2024 года составил 1,34 трлн рублей, что в сопоставимых (очищенных от инфляции) ценах на 7,3 % больше, чем за тот же период годом ранее. Об этом говорится в отчете Петростата.



Только в июне ретейлеры заработали 227,9 млрд рублей, что всего на 3,5 % больше, чем за тот же период 2023 года. Для сравнения: в феврале и марте показатель рос двузначными темпами, в апреле — на 4,7 %, в мае — на 5,8 %.

Рост потребительской активности особенно заметно затормозился в сегменте непродовольственных товаров. Так, в июне показатель увеличился всего на 3,8 %, до 148,5 млрд рублей, тогда как за полугодие в целом — на 8,9 %, до 861,4 млрд рублей. Оборот продуктов питания вырос на 3 % в июне, до 79,4 млрд рублей, за первое полугодие — на 4,7 %, до 480,8 млрд.