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    COVID-19

    «Заболеть могут даже ранее вакцинированные»: на Украине три человека заразились новым штаммом коронавируса

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    На Украине три человека заразились новым штаммом коронавируса под названием FLiRT. Об этом 5 августа сообщил замминистра здравоохранения страны Игорь Кузин.

    По информации минздрава, за прошлую неделю два человека заразились в Ивано-Франковской области и один — в Киеве. Это первые случаи нового субварианта вируса в стране.

    «Штамм «FLiRT» происходит от варианта Omicron. Из-за специфических мутаций в шиповидном белке вирус лучше связывается с клетками и избегает иммунного ответа. То есть «FLiRT» скорее поражает ослабленный иммунитет, а заболеть могут даже ранее вакцинированные. Однако приобретенный иммунитет после вакцинации снижает риски осложнений во время болезни», — уточнил Кузин.

    Всемирная организация здравоохранения пока не дает оценку опасности субварианта FLiRT. Однако эксперты считают, что каждая страна должна отслеживать изменения и перемещение нового штамма.

    В России уже выявили более 170 случаев нового варианта коронавируса FLiRT, получившего название благодаря мутациям в генетическом коде. FLiRT принадлежит к семейству омикрон и вполне может стать новой доминирующей линией во всём мире. По словам главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, иммунитет к коронавирусной инфекции на настоящий момент сформировался практически у всех граждан России, и хотя случаи заболевания все еще имеют место, в большинстве из них болезнь протекает относительно благоприятно. О симптомах штамма FLiRT мы рассказывали здесь.

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