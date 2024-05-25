«Более заразные, чем предыдущие». Симптомы новых штаммов ковида из группы FLiRT— всплеск заболеваемости и отсутствие вакцины

Фото: Александр Ощепков / NGS.RU Поделиться Поделиться





В мире начали распространяться новые штаммы коронавируса из группы FLiRT. Их уже выявили в 14 странах Европы и Израиле. Они могут привести к очередному всплеску заболеваемости ковидом, тем более что количество зараженных вновь растет.

В Испании число госпитализаций из-за COVID-19 увеличилось в четыре раза за две недели. В Сингапуре с 5 по 11 мая зарегистрировали более 25 900 случаев заболевания. Ученые отмечают, что штаммы из группы FLiRT более заразные, чем предыдущие.

Значит ли это, что во всем мире вновь вспыхнет пандемия? Станет ли вирус еще свирепее? Можно ли от него защититься? И что делать, если вакцин от ковида стало значительно меньше? Эти вопросы наши коллеги из MSK1.RU задали микробиологам, иммунологам и инфекционистам. Подробности — в этом материале.

Что за «флирт» такой? Несколько дней назад газета Financial Times со ссылкой на данные американских Центров по контролю и профилактике заболеваний сообщила, что уже летом в США может произойти новый всплеск заболеваемости ковидом. Всему виной — новый вариант вируса FLiRT. По данным центров, за последние две недели штаммы этой группы выявили у 28,2% зараженных COVID-19. По словам иммунолога Владимира Болибока, новая группа вирусов FLiRT распространяется по миру уже несколько месяцев. Как и все предыдущие, она вполне может дойти до России, по которой пока гуляет преобладающий вариант ковида JN.1. Но волноваться, считает врач, не стоит: новые штаммы — еще одна разновидность омикрона, и они мало чем отличаются от своих предшественников.

— Первая волна омикрона была в феврале 2022 года в России. И с тех пор он у нас циркулирует. Как обычно, возникла мутация, и вирус обходит иммунитет, который развился за счет других штаммов и вакцинации. Поэтому, скорее всего, когда-то он дойдет и до нас, — рассказал MSK1.RU Болибок. О том, что новые штаммы коронавируса не более опасны, чем омикрон, говорит и молекулярный биолог, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов. По его мнению, с появлением в России FLiRT возможно небольшое повышение заболеваемости. Но сопровождаться ростом числа летальных исходов оно не будет.

— Переживать вообще не надо, потому что напряженная нервная система ослабляет организм. Просто надо людям, у которых есть факторы риска, беречься. Надо носить респираторы или маски в общественных местах, — отметил он в разговоре с MSK1.RU.

209 симптомов Симптомы у новых штаммов ковида всё те же: температура, лихорадка, кашель, заложенность носа, насморк. Иногда встречаются признаки самого первого варианта COVID-19 — потеря вкуса и обоняния. Но для омикрона это не самый явный симптом, подчеркнул Владимир Болибок.



— Разница между коронавирусом и другими вирусами состоит в том, что у человека вдруг возникает слабость, он лежит, ничего делать не может, даже встать с кровати тяжело. Омикрон поражает бронхолегочную систему, вызывает повышенную свертываемость крови, вирусную пневмонию. Вирус коварен и тем, что часто человек переносит его бессимптомно, но у него всё равно могут развиться осложнения: тромбозы, инфаркты, инсульты, постковидное состояние. — Постковидное состояние — это очень противная ситуация, когда человек полубольной, у него сил нет, чуть физическая нагрузка — сердце колотится, голова плохо соображает. Обостряются гастриты, простатиты, вылезают непонятные аллергии, кожные сыпи и так далее, — объяснил Болибок.

Я когда-то доклад на эту тему делал. В мировой литературе 209 симптомов описано, на что люди могут жаловаться. Владимир Болибок, иммунолог

Особенно осторожными нужно быть людям старше 65 лет, пациентам с диабетом 1–2-го типов, с пересаженными органами, а также онкобольным. — В случае повышения заболеваемости в конкретном городе им стоит снова начать носить маски или респираторы и беречься от заражения в общественных местах, — уточнил Сергей Нетесов. «На вакцину уповать нечего» Защититься от новой группы штаммов коронавируса ни в России, ни в других странах мира пока нельзя, говорит Нетесов. Сейчас у нас даже нет вакцин против тех вариантов ковида, которые появились еще прошлой осенью.

— За рубежом вакцины против новых штаммов стараются делать примерно раз в полгода. Но имейте в виду: появился этот FLiRT и против него даже в лучшем случае вакцина будет не ранее чем через 3−4 месяца. А по нашим технологиям, по российским, и вовсе надо ждать почти год, — объяснил молекулярный биолог.

Поэтому на вакцину уповать нечего, вакцины против нынешних вариантов нет. Сергей Нетесов, молекулярный биолог

По словам Владимира Болибока, суть проблемы в том, что в России уменьшили финансирование программ по борьбе с коронавирусом. В результате снизилось и их производство, сообщил MSK1.RU директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.

— В 2022–2023 годах производство вакцин для профилактики COVID-19 сильно сократилось, если сравнивать с острой фазой пандемии в 2021 году. В 2022-м на внутренний рынок поставили 11,2 миллиона доз, в 2023-м — 13,2 миллиона, а в первом квартале 2024 года поставки составили порядка 1,86 миллиона — почти на 80% меньше, чем в аналогичном периоде 2022 года, — рассказал Беспалов. Проблема ковида отошла на второй, если не на третий план, но ситуация может усугубиться. Тогда потребуется быстро нарастить объем производства, и технические возможности для этого существуют, считает эксперт. По его данным, в текущем году основной объем применяемой вакцины приходится на «Конвасэл» Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток.



Почему вакцин так мало? В октябре 2023 года директор Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцина «Спутник V» утратила защитные свойства от коронавируса. Всё дело в том, что коронавирус очень часто меняет свою антигенную структуру, поэтому необходимо регулярно разрабатывать новые варианты вакцин. Однако в прошлом году сделать это, по всей видимости, не успели.

В декабре ученым удалось выпустить в оборот новый антигенный состав вакцины «Спутник V». На тот момент он защищал от всех циркулирующих штаммов коронавируса. Но штаммов группы FLiRT у Центра имени Гамалеи нет, поэтому может ли прививка защитить россиян от нового варианта вируса, неизвестно, сказал MSK1.RU Гинцбург. — Тем более что, по данным Анны Юрьевны Поповой, руководителя Роспотребнадзора, у нас в стране FLiRT'а нет. Я не очень в это верю. Контагиозность (заразительность. — Прим. ред.) у него повышена. Два месяца назад у нас 70 человек умирало [от коронавируса] в неделю, сейчас порядка 50, что в 3,5−4 раза больше, чем при гриппе, — уточнил микробиолог. По словам Гинцбурга, с декабря Центр имени Гамалеи выпустил в гражданский оборот 600 тысяч доз обновленной вакцины, но это «совершенно смешное количество». Всё дело в том, что вакцина «Спутник V» входит в календарь прививок по эпидпоказаниям, и закупают ее не централизованно, а каждый регион самостоятельно.

— Для того чтобы они ее закупали на бюджетные деньги, должно быть инструктивное письмо со стороны местных органов, что эпидобстановка такова, надо эту вакцину покупать. Но если вы знаете, Роспотребнадзор выступает всё время и говорит, что вакцинироваться от COVID-19 не надо, — рассказал Гинцбург.

Поэтому это вопрос не научный, не организационный, а чисто административный. Александр Гинцбург, директор Центра имени Н. Ф. Гамалеи

Микробиолог считает, что поставлять вакцину в достаточном количестве начнут только тогда, когда Роспотребнадзор признает ситуацию с коронавирусной инфекцией опасной и даст сигнал к необходимости вакцинировать население.

Маски не готовим Сейчас ученые также думают о создании комбинированной вакцины, которая будет защищать население и от гриппа, и от коронавируса. Но если ситуация с гриппом более-менее понятна, то спрогнозировать мутации ковида не представляется возможным. — Это не как с гриппом: мы набрали 2000 штаммов этих гриппов, и просто идет каждый год то один штамм, то другой из этой панельки. У коронавируса, видите, модель непонятная совершенно. Он выдает по несколько новых штаммов в год. Сколько это еще будет продолжаться, тоже непонятно, — объяснил Болибок. Тем не менее ждать новой пандемии не стоит, считает иммунолог. Конечно, всё будет зависеть от интенсивности всплеска заболеваемости, но учитывая начавшуюся волну заражений в Европе, катастрофы не будет. — Рост заболеваемости будет, но вряд ли будут вводиться какие-то ограничительные меры, как масочный режим, социальная изоляция, карантин и так далее. У каждого должна быть своя ответственность, свое здоровье. Желательно, чтобы люди из группы риска нашли возможность сделать прививку, — заключил он.

Корреспондент MSK1.RU также направила официальный запрос в пресс-службу Роспотребнадзора, чтобы узнать, увеличилось ли количество заболевших коронавирусом и как ведомство планирует бороться с возможной волной заражения. Ранее мы писали, что из российских аптек пропал препарат от коронавируса «Авифавир». Его назначали пациентам с COVID-19, чтобы уменьшить вирусную нагрузку на организм и вызвать более легкое течение заболевания.



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