Роман Ротенберг объяснил, почему у СКА не так уж и много хоккеистов

Главный тренер хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг считает, что в его команде нет перебора игроков. В интервью «Матч ТВ» 5 августа он заявил, что на сборах армейцев участвуют 39 хоккеистов.



«Вы спросите у Евгения Кузнецова, сколько хоккеистов было на сборе в «Вашингтоне». И он вам ответит, что туда приезжали 70 человек. В два раза больше», — заявил Ротенберг.

Он добавил, что при большом количестве игроков, как это было у «Кэпиталс», возникают проблемы в тренировочном процессе: хоккеистам приходится ждать между упражнениями.

В прошлом сезоне хоккейный клуб СКА показал худший за 10 лет результат, вылетев во втором раунде плей-офф КХЛ. Несмотря на это, руководство армейской команды не стало менять главного тренера.