    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 21

    1 м/с, с-в

    757мм

    89%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd85.7eur92.83

    Роман Ротенберг объяснил, почему у СКА не так уж и много хоккеистов

    1446
    5 комментариев

    Главный тренер хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг считает, что в его команде нет перебора игроков. В интервью «Матч ТВ» 5 августа он заявил, что на сборах армейцев участвуют 39 хоккеистов.

    «Вы спросите у Евгения Кузнецова, сколько хоккеистов было на сборе в «Вашингтоне». И он вам ответит, что туда приезжали 70 человек. В два раза больше», — заявил Ротенберг.

    Он добавил, что при большом количестве игроков, как это было у «Кэпиталс», возникают проблемы в тренировочном процессе: хоккеистам приходится ждать между упражнениями.

    В прошлом сезоне хоккейный клуб СКА показал худший за 10 лет результат, вылетев во втором раунде плей-офф КХЛ. Несмотря на это, руководство армейской команды не стало менять главного тренера.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close