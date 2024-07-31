Обладатель Кубка Стэнли Евгений Кузнецов подписал контракт с петербургским СКА

Российский хоккеист Евгений Кузнецов подписал четырехлетний контракт с петербургским хоккейным клубом СКА. Спортсмен будет играть в составе СКА до конца сезона 2027-2028.





О переходе Кузнецова сообщила пресс-служба хоккейного клуба в среду, 31 июля. Спортивные СМИ писали о возможном переходе звезды НХЛ в СКА еще две недели назад. Как ожидалось, контракт с Кузнецовым был подписан на четыре года.



Уроженцу Челябинска Евгению Кузнецову 32 года. В его копилке достижений – кубок Стэнли, два золота и две бронзы на Чемпионате мира. Спортсмен – воспитанник челябинского «Трактора» с 2009 года. Также нападающий играл в «Вашингтон Кэпиталз» и «Каролина Харрикейнс». С последним хоккейным клубом у нападающего заключен контракт до 2025 года.



Напомним, что в сентябре 2019 года НХЛ дисквалифицировала Кузнецова на три матча из-за нахождения в его организме наркотиков.

