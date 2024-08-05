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    Новый сезон открыт. Смотрите, как сияло небо над Ладогой

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    Фото: Катя Стрельникова / «АстроФотоБолото»
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    Северное сияние наблюдали ночью 5 августа во многих российских регионах, в том числе в Ленинградской области. В наших широтах оно пока довольно тусклое из-за все ещё коротких ночей, а в более южных краях были хорошо видны зеленые, фиолетовые и бордовые ленты и столбики. Кадры публикует телеграм-канал «АстроФотоБолото».

    Фото: Катя Стрельникова / «АстроФотоБолото»
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    «Самое начало не предвещало ничего интересного, слабое свечение чуть правее закатной зорьки, через несколько минут уже завертелись ленты, хорошо видимые глазами, чуть позже появились и яркие лучики-столбики. Цвета рассмотреть пока сложно, слишком светло. У техники получается гораздо лучше. Сияние над головой казалось легкой серой пульсирующей дымкой. Скорее бы длинные, теплые и темные сентябрьские ночи», — рассказывает астрофотограф Катя Стрельникова.

    Аврора минувшей ночью украсила небо в Московской, Псковской, Новгородской, Тверской, Рязанской, Калужской, Тульской и других областях, в Сибири, на Урале.

    Петербургские охотники за сиянием открыли новый сезон 1 августа, многие наблюдали его в ночь на 4 августа. Вероятность увидеть аврору этим летом высока из-за сильной солнечной активности. В августе ожидается несколько магнитных бурь, прогноз смотрите на «Фонтанке».

    Фото: Катя Стрельникова / «АстроФотоБолото»
    Фото: Катя Стрельникова / «АстроФотоБолото»

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