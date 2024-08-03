Атакующий полузащитник Маркиньос стал игроком «Спартака». Его зарплата составит €1,4 миллиона в год

Атакующий полузащитник Маркиньос (Жозе Мартинс) из венгерского «Ференцвароша» подписал контракт с футбольным клубом «Спартак». Соглашение с 24-летним бразильцем заключено на 3 года.

»Seja bem-vindo, Marquinhos!» (Добро пожаловать, Маркиньос!) — написали в телеграм-канале «Спартака».



Игрок будет выступать за «Спартак» под 8-м номером. Его зарплата в российском клубе составит €1,4 млн в год (в венгерском он получал €350 тысяч в год), как сообщает издание «Спорт-Экспресс».



Маркиньос начал карьеру в бразильском клубе Атлетико Минейро, в 2021 году перешел в болгарский «Ботев», а еще через год — в «Ференцварош», в составе которого стал трехкратным чемпионом Венгрии, добившись этих успехов при бывшем и нынешнем тренерах «Спартака» — Станиславе Черчесове и Деяне Станковиче.