В Карелии иностранного гражданина приговорили к девяти годам заключения за терроризм

Гражданина иностранного государства приговорили в Карелии к девяти годам заключения по делу об организации и содействии террористической деятельности. Об этом 3 августа сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ.
Каких-либо подробностей об иностранце не приводится, хотя утверждается, что он длительное время проживал в Турции и был задержан в апреле 2023 года. Ему вменялась причастность к вербовке жителей Карелии в террористическую организацию «Катиба Имама Аль-Бухари»*. При обыске у него якобы нашли пропагандистские видеоматериалы и специальные средства связи.
Приговор был вынесен первым Западным окружным военным судом и вступил в законную силу.
«В отношении лица, совершившего преступление, предусмотренное частью 1.1 статьи 205.1 УК РФ (склонение лица к совершению преступлений, предусмотренных статьями 205.3, 205.5 УК РФ), суд признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет, с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а последующих — в исправительной колонии строгого режима», — сказано в сообщении.
*Запрещена в РФ.