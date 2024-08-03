В Карелии иностранного гражданина приговорили к девяти годам заключения за терроризм

Гражданина иностранного государства приговорили в Карелии к девяти годам заключения по делу об организации и содействии террористической деятельности. Об этом 3 августа сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ.



Каких-либо подробностей об иностранце не приводится, хотя утверждается, что он длительное время проживал в Турции и был задержан в апреле 2023 года. Ему вменялась причастность к вербовке жителей Карелии в террористическую организацию «Катиба Имама Аль-Бухари»*. При обыске у него якобы нашли пропагандистские видеоматериалы и специальные средства связи.