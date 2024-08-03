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    В Карелии иностранного гражданина приговорили к девяти годам заключения за терроризм

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    Гражданина иностранного государства приговорили в Карелии к девяти годам заключения по делу об организации и содействии террористической деятельности. Об этом 3 августа сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ.

    Каких-либо подробностей об иностранце не приводится, хотя утверждается, что он длительное время проживал в Турции и был задержан в апреле 2023 года. Ему вменялась причастность к вербовке жителей Карелии в террористическую организацию «Катиба Имама Аль-Бухари»*. При обыске у него якобы нашли пропагандистские видеоматериалы и специальные средства связи.

    Приговор был вынесен первым Западным окружным военным судом и вступил в законную силу.

    «В отношении лица, совершившего преступление, предусмотренное частью 1.1 статьи 205.1 УК РФ (склонение лица к совершению преступлений, предусмотренных статьями 205.3, 205.5 УК РФ), суд признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет, с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а последующих — в исправительной колонии строгого режима», — сказано в сообщении.

    *Запрещена в РФ.

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