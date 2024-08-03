МЧС предупредило петербуржцев об ухудшении погодных условий

Министерство чрезвычайных ситуаций предупредило петербуржцев о том, что в воскресенье, 4 августа, ожидается ухудшение погодных условий. Информацию распространил Оперативный штаб МЧС Петербурга.
По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», завтра в Северной столице местами ожидаются ливни и грозы, говорится в предупреждении.
Устраивать жителям и гостям города неприятные сюрпризы погода начала уже сегодня: местами улицы города превратились в реки, припаркованные автомобили оказались на полколеса в воде. Залило даже подземный паркинг дома в Петроградском районе.
По информации синоптика Михаила Леуса, дожди, местами переходящие в грозовое состояние, в выходные продолжит вызывать циклон.