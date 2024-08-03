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    МЧС предупредило петербуржцев об ухудшении погодных условий

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    Министерство чрезвычайных ситуаций предупредило петербуржцев о том, что в воскресенье, 4 августа, ожидается ухудшение погодных условий. Информацию распространил Оперативный штаб МЧС Петербурга.

    По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», завтра в Северной столице местами ожидаются ливни и грозы, говорится в предупреждении.

    Устраивать жителям и гостям города неприятные сюрпризы погода начала уже сегодня: местами улицы города превратились в реки, припаркованные автомобили оказались на полколеса в воде. Залило даже подземный паркинг дома в Петроградском районе.

    По информации синоптика Михаила Леуса, дожди, местами переходящие в грозовое состояние, в выходные продолжит вызывать циклон.

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