«Напоминает Венецию». Подземная парковка дома на Барочной из-за дождя превратилась в бесплатную «автомойку»

Подземный паркинг дома в Петроградском районе во время дождя превратился в бесплатную автомойку с бассейном. Жители говорят, что раньше такого не было, а чтобы спасти машины от влаги, их легче выкатить на улицу.



Как рассказала «Фонтанке» жительница дома № 12 по Барочной улице, во время непогоды 3 августа трехуровневую подземную парковку жилого комплекса затопило, как никогда раньше. Если мелкие протечки во время сильных снегопадов случались и в прошлом, то поливающий с потолка «душ» жильцы увидели впервые. Такая картина ждала их на первом уровне. Спустившись ниже, автовладельцы обнаружили также залитый водой пол.



предоставлено «Фонтанке»

«Ещё 5 минут таких обильных осадков и на –2-й этаж будет не зайти», — обсуждают ситуацию в домовом чате.

«Похоже, что канализация не справляется. Напоминает Венецию… По идее это все должно уйти сразу после прекращения осадков. Хотя этого быть и не должно по умолчанию. А вот душ из-под крыши — это беда».

«Электричество может замкнуть».

«Если дождь продолжится, то лучше машины выкатить на улицу».



Фото: предоставлено «Фонтанке» Поделиться Поделиться





Жители отправляют заявки в управляющую компанию и параллельно рассуждают о возможных причинах случившегося. Поскольку раньше таких масштабных потопов не было, звучат предположения, что что-то изменилось после демонтажных работ на соседнем участке.



Неделю назад обитатели дома пожаловались на звуки взрыва, после которых «здание содрогнулось». По их версии, источником стала площадка, где раньше стоял ЛДМ, а теперь строится новый жилой комплекс. При этом в компании-застройщике взрывные работы опровергли, сообщив, что снос ведется современными и безопасными методами. Там допустили, что в окружающих зданиях могли почувствовать вибрацию.

