«Интересно, что это так бумкнуло». Жители дома на Барочной говорят, что у них дрогнул горизонт из-за соседней стройки

Жители дома на Петроградской стороне накануне ощутили себя в сейсмически опасной зоне. По их словам, дом содрогнулся, как от взрыва; застройщик по соседству говорит о небольшой вибрации.



Как рассказал «Фонтанке» один из жителей дома № 12 по Барочной улице, его встряхнуло накануне в 11 утра. «Я сидел за компьютером, здание содрогнулось, я даже не поверил, что так может быть», — говорит он. Одна из его соседок подтвердила, что испытала подобный шок в то же время: «Грянуло так, что в окне горизонт накренился, — говорит она. — Я подумала, бензоколонка взорвалась. Бросилась к окну и увидела на соседней стройплощадке высоченный столб пыли, который рабочие проливали из гидрантов».



Кадры того, как волна пыли вырывается за пределы строительного забора, зафиксировала камера на доме.



«Фонтанка.ру»

Судя по сообщениям в домовом чате, задрожавший дом — наблюдение не двух человек:



— Вчера днем ощутимые толчки были — как легкое землетрясение.

— Наш размокший дом, надеюсь, не сложится.

— В седьмой парадной тоже были толчки, как от землетрясения.

— Демонтаж методом взрыва на территории Петербурга запрещен.



Версию про взрывные работы в чате высказывают неоднократно, прикладывая фото со стройплощадки по соседству, на которой, по словам, жильцов, появились новые ямы. Это место, на котором раньше стоял ЛДМ, а теперь Группа «Эталон» возводит одноименный жилой комплекс. «То, что в левом кружке — это были конструкции на месте бывшей высотной части ЛДМ, — говорит «Фонтанке» одна из жительниц Елена. — Наверное, там был особо мощный фундамент. До грохота там еще оставались конструкции, после него — вот такая картина».



Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







В пресс-службе строительной компании «Фонтанке» сообщили, что никакие взрывы фундамента на строительстве жилого комплекса «ЛДМ» не проводятся. «Небольшая вибрация может быть связана с тем, что на объекте ведутся демонтажные работы современным и безопасным методом механизированной поэтапной разборки. При этом осуществляется непрерывный геомониторинг. Группа «Эталон» строго следит за тем, чтобы все его показатели полностью соответствовали установленным нормам, и заверяет, что ощущаемая вибрация абсолютно безопасна и не представляет угрозы для окружающих зданий. Мы прилагаем все усилия, чтобы обеспечить безопасность и комфорт горожан, и приносим извинения за возможные неудобства, связанные с определенными этапами строительства», — говорят там.

