«Стартовал заплыв на машинах». Посмотрите, как заливает Петербург

Обещанные дожди и грозы пришли в Петербург с самого утра. Местами улицы города превратились в реки, сообщают 3 августа «Фонтанке» читатели.
чиатели «Фотанки» Алексей, Юлия, Таисия
Полностью скрылась под воду проезжая часть вместе с тротуаром у ТРК «Великан парк» у станции метро «Горьковская». Припаркованные автомобили стоят на полколеса в воде. «Вместе со стендап Sup, стартанул заплыв на машинах», - написала читательница Таисия Крестовская, сделав отсылку к начавшемуся фестивалю «Фонтанка SUP».
Читатель «Фонтанки» Максим
Также обильно поливает Петроградский район. Читатели шлют фото улиц Академика Павлова, Барочной и Гатчинской, превратившихся в одну большую лужу.
Ситуация отличается от района к району и быстро меняется. Где-то еще только нависли грозные тучи, а где-то уже появилась радуга.
По прогнозу синоптиков, циклон, появившийся на территории европейской части России еще в понедельник, в субботу продолжит вызывать в регионе дожди, местами переходящие в грозовое состояние. В МЧС предупредили о «желтом» уровне погодной опасности, который будет сохраняться в выходные. В петербургском Водоканале сообщили, что в городе может выпасть в среднем около 10 мм осадков, местами - до 25 мм. На улицах дежурят более 40 бригад предприятия, которые следят за состоянием ливневой канализации в границах той территории, за которую отвечает ГУП.