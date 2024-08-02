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    Выходные начнутся с ливней с грозами и тумана. В Петербурге объявлен «желтый» уровень опасности

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    Обильные дожди, надвигающиеся на город грозы и туман в совокупности создадут «желтый» уровень погодной опасности в выходные. Об этом 2 августа предупреждает ГУ МЧС по Петербургу.

    По информации Росгидрометцентра, с 3 до 7 часов утра субботы будет действовать предупреждение в связи с туманом. С 13 до 19 часов погодную ситуацию усугубят ливни с грозами.

    Жителей и гостей города просят проявлять особую осторожность.

    Сегодня мощные ливни местами сопроводил град. Как рассказал «Фонтанке» ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус, завтра в Петербурге вновь будет облачно с прояснениями. В воскресенье, 4 августа, погода не сильно поменяется, будут продолжать лить кратковременные дожди. Но по прогнозу — без гроз.

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    Желтый уровень погодной опасностиПогода на выходныеДождиГрозыТуманМихаил Леус
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