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    Кейт Бланшетт и Джек Блэк становятся инопланетными охотниками в экранизации культовой игры

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    Фото: vk.com/globalfilm
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    На российские экраны 8 августа выходит фантастический боевик режиссёра Элая Рота «Бордерлендс». Сюжет разворачивается в далёком будущем, когда человечество давно заселило весь космос. Главная героиня Лилит — знаменитая охотница за головами. Она вынуждена согласиться на неприятное задание: отправиться на свою родную планету Пандору, куда Лилит никогда не планировала возвращаться, чтобы найти там дочь главаря преступной шайки Атласа. Вдобавок ей придётся объединить усилия с другими эксцентричными личностями, столкнуться с агрессивной инопланетной расой, раскрыть страшные секреты Пандоры — и даже спасти мир от зла. Но если уж браться за все это — по крайней мере, она умеет работать стильно.

    Сюжет «Бордерлендс» основан на одноименной серии видеоигр, стартовавшей ещё в 2009 году. Отвязные шутеры, скрестившие научную фантастику с вестерном, быстро стали культовыми.

    Лилит в фильме сыграла Кейт Бланшетт, австралийская актриса, оскаровская лауреатка, более всего известная по роли Галадриэль в трилогии «Властелин колец» и, помимо этого, снявшаяся в фильмах «Загадочная история Бенджамина Баттона», «Кэрол», «Восемь подруг Оушена», «Куда ты пропала, Бернадетт?» и многих других.

    В картине также снялся комик Кевин Харт, игравший в «Джуманджи: Зов джунглей», «Миссии в Майами» и голливудском ремейке трагикомедии «1+1», комик Джек Блэк, звезда хорроров 80-х годов Джейми Ли Кёртис, Адриана Гринблатт, сыгравшая в сериале «Асока», и Хейли Беннетт, известная по ролям в «Великолепной семерке» и «Девушке в поезде».

    Работа над фильмом началась еще в 2015 году, однако в стадию производства процесс вошёл только в 2020-м. Съемки фильма проходили в Венгрии. Сценаристом картины стал Крейг Мейзин, шоураннер многократно премированного сериала «Чернобыль». Кресло режиссера занял американец Элай Рот, известный по картинам «Тайна дома с часами», дилогии «Хостел», триллеру «Кто там?». У Квентина Тарантино в «Бесславных ублюдках» Рот сыграл одну из главных ролей.

    16+

    Матвей Пирогов

    Фото: vk.com/globalfilm

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