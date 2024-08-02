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    В смерти главного энергетика стивидорной компании на реке в Подпорожье нашли уголовный состав

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    Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти сотрудника стивидорной компании в Ленобласти. Он утонул в реке во время работы.

    По факту гибели 58-летнего главного энергетика ООО «Подпорожская стивидорная компания» возбудили дело о причинении смерти по неосторожности по части 1-й 109-й статьи УК РФ, сообщает 2 августа пресс-служб СУ СК РФ по Ленобласти. Мужчина обслуживал электрооборудование на пришвартованных судах. В начале июля он, как обычно, исполнял свои обязанности, но в какой-то момент мужчине стало плохо, он оступился и упал в реку Свирь.

    Из воды его достали уже мертвым: тело после проведения поисковых мероприятий извлекли сотрудники МЧС. Судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть мужчины наступила в результате утопления в воде.

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