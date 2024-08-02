В смерти главного энергетика стивидорной компании на реке в Подпорожье нашли уголовный состав

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти сотрудника стивидорной компании в Ленобласти. Он утонул в реке во время работы.



По факту гибели 58-летнего главного энергетика ООО «Подпорожская стивидорная компания» возбудили дело о причинении смерти по неосторожности по части 1-й 109-й статьи УК РФ, сообщает 2 августа пресс-служб СУ СК РФ по Ленобласти. Мужчина обслуживал электрооборудование на пришвартованных судах. В начале июля он, как обычно, исполнял свои обязанности, но в какой-то момент мужчине стало плохо, он оступился и упал в реку Свирь.