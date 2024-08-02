Апелляция Канады на итог командного турнира фигуристов на Олимпиаде-2022 отклонена. Россияне сохранили бронзу

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию сборной Канады на пересмотр результатов командного турнира фигуристов на Олимпийских играх в Пекине в 2022 году. Об этом стало известно 2 августа из заявления пресс-службы CAS.



Таким образом, сборная России сохранила бронзу, золотые медали отойдут сборной США, а серебро после пересмотра судом всех результатов получат фигуристы из Японии.

29 января 2024 года CAS дисквалифицировал с 25 декабря 2021 года российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил, и результаты и титулы фигуристки были аннулированы, включая золото Олимпийских игр в командном турнире. Сборная России, в составе которой были Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, переместилась с 1-го на 3-е место по итогам командного турнира.