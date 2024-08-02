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    Музыка, возложение цветов и прыжки с парашютом. Как в Петербурге отмечают День ВДВ

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    В пятницу, 2 августа, в РФ отмечают 94-ю годовщину образования десантных войск. С самого утра десантники собрались на Дворцовой площади, а позже с флагами прошли на Марсово поле, где состоялось возложение цветов к Вечному огню. В центре событий побывали фотокорреспонденты «Фонтанки».

    Александр Гальперин / «Фонтанка.ру»

    С 10 утра на Дворцовую пришли десантники в тельняшках, беретах и с флагами. Многие решили отметить памятную дату вместе с семьей. Затем колонна прошла по Миллионной улице на Марсово поле, где возложили цветы и венок к Вечному огню.

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    Губернатор Александр Беглов принял участие в торжественной акции на Приморском проспекте в сквере имени Василия Маргелова — знаменитого советского военачальника, бывшего командующего Военно-воздушными войсками.

    «С тех пор, как в 1930 году первая группа солдат успешно выполнила воздушный десант, голубые береты стали одним из символов нашей страны», — подчеркнул Александр Беглов.

    В 14 часов в парке 300-летия Петербурга пройдет концертно-спортивная программа по случаю Дня ВДВ. Там гостей парка ждут показательные прыжки с парашютом из вертолета Ми-8 спортсменов сборной команды Ленинградского военного округа по парашютному спорту. Также присутствующих угостят блюдами полевой кухни.

    О том, какие ограничения ждут петербуржцев в связи с праздником, «Фонтанка» рассказывала здесь.

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