День ВДВ и киносъемки перекроют улицы в центре Петербурга

Движение транспорта в центре Петербурга в августе ограничат празднование Дня ВДВ и съемки художественного фильма. Последние будут вносить изменения в схему проезда до конца месяца.



Как сообщает пресс-служба комитета по транспорту Петербурга, для проведения мероприятия ко Дню Воздушно-десантных войск с 10:00 до 13:00 2 августа будет закрыто движение транспорта по Миллионной улице от Дворцовой площади до дома 5.

А для съемок фильма «Красивая жизнь» с 15:00 2 августа до 2:00 3 августа перекроют проезд по нечетной стороне Большой Конюшенной улицы и Волынскому переулку. Также на короткое время, не более чем на 10 минут в час, будут закрывать следующие участки: