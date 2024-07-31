День ВДВ и киносъемки перекроют улицы в центре Петербурга

Движение транспорта в центре Петербурга в августе ограничат празднование Дня ВДВ и съемки художественного фильма. Последние будут вносить изменения в схему проезда до конца месяца.
Как сообщает пресс-служба комитета по транспорту Петербурга, для проведения мероприятия ко Дню Воздушно-десантных войск с 10:00 до 13:00 2 августа будет закрыто движение транспорта по Миллионной улице от Дворцовой площади до дома 5.
А для съемок фильма «Красивая жизнь» с 15:00 2 августа до 2:00 3 августа перекроют проезд по нечетной стороне Большой Конюшенной улицы и Волынскому переулку. Также на короткое время, не более чем на 10 минут в час, будут закрывать следующие участки:
- с 10:00 до 15:00 2 августа, с 14:00 7 августа до 2:00 8 августа, с 11:00 до 23:59 17 августа, с 14:00 20 августа до 2:00 21 августа — Большую Конюшенную улицу и Волынский переулок;
- с 15:00 2 августа до 2:00 3 августа — четную сторону Большой Конюшенной улицы.
Кроме того, с 3:00 до 23:30 2 августа запретят парковаться в Волынском переулке от дома 4 до Большой Конюшенной улицы, на четной стороне Большой Конюшенной улицы от дома 22, литера А, по Невскому проспекту до Конюшенной площади и на нечетной стороне от дома 15 до дома 25.