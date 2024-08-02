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    Центр «Э» задержал петербуржца за пацифистские граффити в переходе у площади Победы

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    Уголовное дело о вандализме возбуждено по факту нанесения надписей в пешеходном тоннеле у площади Победы в Петербурге. По подозрению в совершении преступления задержан молодой человек, об этом «Фонтанке» стало известно 2 августа.

    Два дня назад в полицию позвонила женщина. Она рассказала, что в переходе кто-то сделал пацифистские надписи и нанес утверждение, оскорбляющее президента.

    Накануне сотрудники Центра «Э» петербургского главка полиции задержали 28-летнего жителя города, дома у него нашлись 6 баллончиков с краской. «Художника» отпустили под подписку о невыезде.

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