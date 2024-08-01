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    Губернатор Беглов предложил переименовать площадь Труда, готовится опрос петербуржцев

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    Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал 1 августа, что жители считают несправедливым, что площадь Труда называется так. Речь об этом зашла во время обсуждения открытия памятнику адмиралу Ушакову на программе «Петербург: Новый взгляд» 78 канала.

    «В 1913 году было повеление императора открыть памятник к столетию смерти адмирала Ушакова, но помешала революция. Мы устранили эту несправедливость. Сегодня памятник расположен на площади, которую переименовала революция», — отметил Беглов.

    «На взгляд горожан это неправильно. До 1918 года она носила название Благовещенская», — сказал губернатор. Он добавил, что правильно было бы вернуть прежнее историческое название. Губернатор намерен посоветоваться с жителями, правительство города проведет опрос.

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