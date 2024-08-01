Петербург настолько очистился…Посмотрите на город без электросамокатов (почти)

Первый день запрета на парковку кикшеринговых электросамокатов в Петербурге прошел спокойно. В частности, потому что погода 1 августа не всегда располагала к активным катаниям. Желтых и фиолетовых пока еще можно увидеть в центре, но их единицы, убедился корреспондент «Фонтанки».

По его наблюдениям, убирать крупные парковки в центре города начали еще накануне. «Фонтанка» взяла архивные фотографии нескольких мест, где раньше были стоянки, и показывает, как они выглядят сейчас: опустели стрелка Васильевского острова, Дворцовая площадь, пересечение Невского и Большой Морской.