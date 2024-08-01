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    Петербург настолько очистился…Посмотрите на город без электросамокатов (почти)

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    Первый день запрета на парковку кикшеринговых электросамокатов в Петербурге прошел спокойно. В частности, потому что погода 1 августа не всегда располагала к активным катаниям. Желтых и фиолетовых пока еще можно увидеть в центре, но их единицы, убедился корреспондент «Фонтанки».

    По его наблюдениям, убирать крупные парковки в центре города начали еще накануне. «Фонтанка» взяла архивные фотографии нескольких мест, где раньше были стоянки, и показывает, как они выглядят сейчас: опустели стрелка Васильевского острова, Дворцовая площадь, пересечение Невского и Большой Морской.

    Фото 1: «Фонтанка.ру»
    Фото 2:Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»
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    Фото 1: «Фонтанка.ру»
    Фото 2:Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»
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    Фото 1: «Фонтанка.ру»
    Фото 2:Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»
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    При этом кое-где самокаты все еще остались. Например, одинокое устройство попало в объектив у входа в кафе. Ранее кикшеринговые сервисы допускали, что в первое время такое возможно. Они обещали перевозить транспорт, брошенный пользователями сознательно или по незнанию, в специально предназначенные для стоянок места.

    Некоторые люди приезжали на самокатах на Дворцовую и стояли, уткнувшись в телефоны, в поисках ближайшей парковки, заметил корреспондент. Также он ненароком заснял нарушителя - мужчину, который взгромоздился на желтый самокат вместе с ребенком. Правила сервисов запрещают так ездить, поскольку для маленького пассажира это может быть опасно. За поездки вдвоем грозит штраф в 5000 рублей.

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    После того, как для самокатов ужесточили ограничения, на передний план вышли другие участники движения, которые передвигаются по центру города кто во что горазд. Чаще - на велосипедах, с электродвигателем и без, но встречаются и моноколеса.

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    С 1 августа в Петербурге действует запрет парковки электросамокатов кикшеринговых сервисов в четырех районах: Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском. Центр стал транзитной зоной: ездить по нему можно, но парковаться разрешено только на границе с указанными районами. Для удобства пользователей операторы обустроили парковки по периметру зоны ограничений. Какие территории входят в нее и где искать парковки, читайте на «Фонтанке».

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