Итальянский архитектор Ланфранко Чирилло стал старшим вице-президентом Сбербанка

Итальянский архитектор Ланфранко Чирилло, который проектировал нашумевший курортный комплекс в Геленджике, назначен старшим вице-президентом Сбербанка. Об этом 1 августа сообщили в пресс-службе кредитной организации.
Чирилло возглавит новый блок под названием «Строительство». Он создан, чтобы консолидированно управлять всеми девелоперскими проектами Сбера. Куратором блока станет зампред правления кредитной организации Станислав Кузнецов.
Ланфранко Чирилло родился в Италии, закончил венецианский университет Ка-Фоскари. С 1990-х годов он начал работать в России, основал в Москве архитектурную студию Masterskaja. Среди его корпоративных клиентов были такие компании, как «Лукойл», «Газпром», «Новатэк». В 2014 году он получил российское гражданство.
Чирилло разработал проект курортного комплекса под Геленджиком из фильма Алексея Навального. Как пишет РБК, архитектор сам подтверждал это. Бенефициаром проекта тогда назвал себя бизнесмен Аркадий Ротенберг.
В марте 2022 года на четырех виллах архитектора в Италии прошли обыски в связи с подозрениями в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. В ходе следственных действий были изъяты дорогие предметы искусства и вертолет.