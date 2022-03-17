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Итальянский архитектор, которого связывают с геленджикским дворцом, остался без вертолета и Пикассо после обысков

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Обыски на четырех виллах архитектора Ланфранко Чирилло прошли в Италии. Его подозревают в отмывании денег.

О визите полиции домой к Чирилло 17 марта сообщает «Новая газета» со ссылкой на издание города Брешиа Il Giornale di Brescia. Отмечается, что интерес к архитектору вызван расследованием дела об уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и нарушении кодекса защиты культурной декларации.

С вилл Чирилло правоохранительные органы забрали около 150 картин, среди них работы Пикассо, Модильяни, Шагала и Сезанна. Также был конфискован вертолет стоимостью два миллиона евро.

Чирилло был назван в качестве архитектора дворца на мысе Идокопас из фильма Алексея Навального. Строение назвал апарт-отелем и публично записал в свой актив Аркадий Ротенберг. Чирилло не отрицал архитекторскую роль при строительстве здания и утверждал, что работал по заказу компании «Стройгазконсалтинг».

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Комментарии (1)

rumet
Испачкался товарищ об апарт-отели для друганов не владельца. Об дерут как липку и - поделом.
Кстати, по документам ротенберг по-прежнему не имеет отношения к плесневелому долгострою.
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