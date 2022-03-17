Итальянский архитектор, которого связывают с геленджикским дворцом, остался без вертолета и Пикассо после обысков

Обыски на четырех виллах архитектора Ланфранко Чирилло прошли в Италии. Его подозревают в отмывании денег.

О визите полиции домой к Чирилло 17 марта сообщает «Новая газета» со ссылкой на издание города Брешиа Il Giornale di Brescia. Отмечается, что интерес к архитектору вызван расследованием дела об уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и нарушении кодекса защиты культурной декларации.

С вилл Чирилло правоохранительные органы забрали около 150 картин, среди них работы Пикассо, Модильяни, Шагала и Сезанна. Также был конфискован вертолет стоимостью два миллиона евро.