Клещи стали чаще кусать петербуржцев

В Петербурге продолжает расти число обращений в больницы в связи с укусами клещей. За прошедшую неделю стало известно о 932 человек, пострадавших от паукообразных. Об этом в четверг, 1 августа, сообщает городское управление Роспотребнадзора в своем Telegram-канале.

В период с 25 по 31 июля зарегистрировали 932 случая присасывания клеща. От укусов пострадало 133 ребенка.

В черте города клещи покусали 137 петербуржцев. Среди наиболее опасных районов по-прежнему Курортный — 61, Петродворцовый — 12, Выборгский и Пушкинский — по 9.

Среди пострадавших от укусов клещей обнаружили пару человек, заразившихся энцефалитом, и 20 — боррелиозом. Как отмечают в Роспотребнадзоре, за семь дней против энцефалита привилось 284 человека, среди которых — 155 детей.