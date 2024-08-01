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    Клещи стали чаще кусать петербуржцев

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    В Петербурге продолжает расти число обращений в больницы в связи с укусами клещей. За прошедшую неделю стало известно о 932 человек, пострадавших от паукообразных. Об этом в четверг, 1 августа, сообщает городское управление Роспотребнадзора в своем Telegram-канале.

    В период с 25 по 31 июля зарегистрировали 932 случая присасывания клеща. От укусов пострадало 133 ребенка.

    В черте города клещи покусали 137 петербуржцев. Среди наиболее опасных районов по-прежнему Курортный — 61, Петродворцовый — 12, Выборгский и Пушкинский — по 9.

    Среди пострадавших от укусов клещей обнаружили пару человек, заразившихся энцефалитом, и 20 — боррелиозом. Как отмечают в Роспотребнадзоре, за семь дней против энцефалита привилось 284 человека, среди которых — 155 детей.

    В качестве профилактики против укусов клещей советуют выбирать светлую и плотно прилегающую к телу одежду во время прогулок в лес или парк. Помимо этого, рекомендуется применять аэрозоли против насекомых и проверять одежду, волосы, а также открытые участки тела по прибытии домой.

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