«Я думал, она взрослая». Дворник рассказал, как провел ночь с девочкой в Приморском районе

Дворник из Узбекистана, который ночь на среду провел в компании двух девочек, рассказал, что целовал и обнимал одну из них. Мужчина думал, что 14-летняя девочка на самом деле взрослая — именно так он сказал полиции, об этом 1 августа стало известно «Фонтанке».

«Я сейчас узнал, что ей 13 лет. Познакомились. Просто посидели-выпили, погуляли на улице. Ничего такого. Просто пьяные погуляли. Я думал, она взрослая. Если бы знал — никуда не ходил», — рассказал 37-летний задержанный. По словам мужчины, он обнимал, целовал и трогал за грудь старшую из них, а потом он лег спать.