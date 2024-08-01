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    «Я думал, она взрослая». Дворник рассказал, как провел ночь с девочкой в Приморском районе

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    Дворник из Узбекистана, который ночь на среду провел в компании двух девочек, рассказал, что целовал и обнимал одну из них. Мужчина думал, что 14-летняя девочка на самом деле взрослая — именно так он сказал полиции, об этом 1 августа стало известно «Фонтанке».

    «Я сейчас узнал, что ей 13 лет. Познакомились. Просто посидели-выпили, погуляли на улице. Ничего такого. Просто пьяные погуляли. Я думал, она взрослая. Если бы знал — никуда не ходил», — рассказал 37-летний задержанный. По словам мужчины, он обнимал, целовал и трогал за грудь старшую из них, а потом он лег спать.

    «Фонтанка.ру»

    Как ранее писала «Фонтанка», инцидент произошел в ночь на среду, 31 июля. По предварительным данным, мужчина познакомился на улице с двумя девочками, 14 и 12 лет, потом он предложил купить им пиво и напросился в квартиру. Вскоре младшей стало плохо, из-за чего она ушла домой, а старшую он якобы положил на кровать, начал трогать, а потом уснул. Девочка сбежала к подруге, но наткнулась на ее отца, который и вызвал полицию.

    Следственный комитет расследует уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера (ст. 132 УК РФ). Дело находится на контроле у главы СК Александра Бастрыкина.

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