В Петербурге приезжего дворника подозревают в спаивании двух девочек и надругательстве

Следственный комитет Приморского района выясняет обстоятельства насильственных действий, совершенных в отношении
Вечером во вторник 12-летняя Катя (имя изменено), ученица пятого класса одной из школ города, гуляла с подругами, когда почувствовала себя плохо. Отец вызвал скорую, девочка в тяжелом состоянии оказалась в отделении реанимации детской больницы имени Раухфуса.
Врачам 51-летний отец сказал, что дочери стало плохо после встречи с подругой. Речь идет о 1
Дальше, по ее словам, в половине седьмого вечера школьницы вышли на улицу, где познакомились с
В квартире выпитое Катей пиво начало лезть наружу, тогда иностранец помог девочке собраться и донес ее на руках до дома. Потом дворник сказал, что ему нужно вернуться к Марине, потому что якобы забыл там свой телефон. Девочка впустила в пустую квартиру незнакомца. Дальше она рассказала, что мужчина настаивал на совместном распитии алкоголя и на том, что эту ночь он проведет у нее. По предварительным данным, дворник повалил девочку на кровать, но довести задуманное до конца помешало то ли выпитое, то ли позднее время суток. В итоге мужчина уснул, а Марина пошла к Кате. Там ее встретил отец подружки, который узнал о случившемся и вызвал полицию.
Подозреваемого задержали. Им оказался