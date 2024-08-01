В Петербурге приезжего дворника подозревают в спаивании двух девочек и надругательстве

Следственный комитет Приморского района выясняет обстоятельства насильственных действий, совершенных в отношении 14-летней девочки, и отравления ее 12-летней подружки. Под подозрением дворник-мигрант, который напросился домой к одной из них под предлогом справить нужду, об этом 1 августа стало известно «Фонтанке». Дело на свой контроль взял лично председатель СК Александр Бастрыкин. Вечером во вторник 12-летняя Катя (имя изменено), ученица пятого класса одной из школ города, гуляла с подругами, когда почувствовала себя плохо. Отец вызвал скорую, девочка в тяжелом состоянии оказалась в отделении реанимации детской больницы имени Раухфуса.

Врачам 51-летний отец сказал, что дочери стало плохо после встречи с подругой. Речь идет о 1 4-летней Марине (имя изменено), которая сообщила правоохранителям, что утром 30 июля ее мама уехала на дачу, тогда она позвала в гости Катю.

Дальше, по ее словам, в половине седьмого вечера школьницы вышли на улицу, где познакомились с 37-летним дворником. Он, как уточнила Марина, предложил подружкам закупиться пивом в ближайшем алкогольном магазине, а после навязал им свою компанию. По пути обратно дворник напросился в квартиру к Марине, чтобы воспользоваться уборной. Оттуда он уже выходить не захотел.

В квартире выпитое Катей пиво начало лезть наружу, тогда иностранец помог девочке собраться и донес ее на руках до дома. Потом дворник сказал, что ему нужно вернуться к Марине, потому что якобы забыл там свой телефон. Девочка впустила в пустую квартиру незнакомца. Дальше она рассказала, что мужчина настаивал на совместном распитии алкоголя и на том, что эту ночь он проведет у нее. По предварительным данным, дворник повалил девочку на кровать, но довести задуманное до конца помешало то ли выпитое, то ли позднее время суток. В итоге мужчина уснул, а Марина пошла к Кате. Там ее встретил отец подружки, который узнал о случившемся и вызвал полицию.