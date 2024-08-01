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    Из-под завалов рухнувшего дома в Нижнем Тагиле достали ребенка

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    МЧС России

    Количество пострадавших при обрушении жилого дома из-за взрыва газа в Нижнем Тагиле выросло до восьми. МЧС установили местоположение нескольких выживших под завалами.

    По информации на 12:37 мск, при обрушении дома на Сибирской улице в Нижнем Тагиле пострадали 8 человек: пятеро взрослых и трое детей, сообщает глава города Владислав Пинаев. «Только что из под завалов спасатели вытащили девочку. Жива. Разбор конструкций продолжается», — написал он в своем телеграм-канале.

    Владислав Пинаев / Telegram

    МЧС России сообщило, что спасатели установили в завале местоположение трех выживших. Для их спасения разбирают конструкции.

    Напомним, около 12 часов дня по местному времени в доме 81 по Сибирской улице в результате взрыва газа обрушились два подъезда. Это пятиэтажный дом на 80 квартир. Под завалами оказались люди. На месте работают 170 спасателей и 45 единиц техники. Из пострадавшего и соседних домов эвакуировали 70 человек. Возбуждено уголовное дело.

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    Свердловская областьНижний ТагилВзрыв газаОбрушение дома
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