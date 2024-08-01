«Военторг» стал новым фигурантом в деле генерала Булгакова

В коррупционном деле арестованного экс-замминистра обороны РФ Дмитрия Булгакова появился новый фигурант в лице
По версии следствия, Минобороны заключило госконтракт с
Напомним, что 1 августа стало известно о задержании главы «Военторга» по делу о хищении денежных средств в особо крупном размере при исполнении контрактов Минобороны. Кроме того, вместе с ним задержали бенефициара «подконтрольной организации». Имена фигурантов дела не называются. На сайте «Военторга» указано, что директором является Владимир Павлов.
Следствие полагает, что в 2019 году руководитель «Военторга» вступил в сговор с соучастниками в Москве, Северной Осетии, Ставропольском крае, Псковской области и других регионах, чтобы заключить госконтракты на поставку «Армейских несессеров» на
Ранее сообщалось о задержании и аресте бывшего заместителя министра обороны России Дмитрия Булгакова, которого обвиняют в поставке войскам