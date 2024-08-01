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    «Военторг» стал новым фигурантом в деле генерала Булгакова

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    В коррупционном деле арестованного экс-замминистра обороны РФ Дмитрия Булгакова появился новый фигурант в лице АО «Военторг». Компания могла быть «прослойкой» между АО «Грязинский пищевой комбинат» и Министерством обороны России, пишет 1 августа РИА Новости, ссылаясь на имеющиеся в распоряжении материалы уголовного дела.

    По версии следствия, Минобороны заключило госконтракт с АО «Военторг» на поставку пайков для армии. У «Военторга» было соглашение с «Грязинским комбинатом». Как итог — некачественная еда по завышенной стоимости.

    Напомним, что 1 августа стало известно о задержании главы «Военторга» по делу о хищении денежных средств в особо крупном размере при исполнении контрактов Минобороны. Кроме того, вместе с ним задержали бенефициара «подконтрольной организации». Имена фигурантов дела не называются. На сайте «Военторга» указано, что директором является Владимир Павлов.

    Следствие полагает, что в 2019 году руководитель «Военторга» вступил в сговор с соучастниками в Москве, Северной Осетии, Ставропольском крае, Псковской области и других регионах, чтобы заключить госконтракты на поставку «Армейских несессеров» на 625 миллионов рублей.

    Ранее сообщалось о задержании и аресте бывшего заместителя министра обороны России Дмитрия Булгакова, которого обвиняют в поставке войскам 9 миллионов пайков по завышенной цене. Ущерб оценивают в 1,3 миллиарда рублей. В деле Булгакова также фигурирует руководство АО «Грязинский пищевой комбинат». Их арестовали еще в апреле этого года по делу о поставках в армию некачественных продуктов по завышенным ценам.

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