«Военторг» стал новым фигурантом в деле генерала Булгакова

В коррупционном деле арестованного экс-замминистра обороны РФ Дмитрия Булгакова появился новый фигурант в лице АО «Военторг» . Компания могла быть «прослойкой» между АО «Грязинский пищевой комбинат» и Министерством обороны России, пишет 1 августа РИА Новости, ссылаясь на имеющиеся в распоряжении материалы уголовного дела.



По версии следствия, Минобороны заключило госконтракт с АО «Военторг» на поставку пайков для армии. У «Военторга» было соглашение с «Грязинским комбинатом». Как итог — некачественная еда по завышенной стоимости.

Напомним, что 1 августа стало известно о задержании главы «Военторга» по делу о хищении денежных средств в особо крупном размере при исполнении контрактов Минобороны. Кроме того, вместе с ним задержали бенефициара «подконтрольной организации». Имена фигурантов дела не называются. На сайте «Военторга» указано, что директором является Владимир Павлов.