В Новой Голландии пройдет концерт южноафриканской группы Луканьо

9 августа в «Летнем театре» общественного пространства «Новая Голландия» пройдет концерт группы из ЮАР Luukhanyo (Луканьо). Это первое выступление музыкантов в Петербурге.
Музыка Luukhanyo синтетична и не вписывается в жанровые рамки. Стиль южноафриканских музыкантов вбирает в себя джаз, хип-хоп, фанк и R'n'B. Пока что на счету группы лишь несколько синглов, в планах — запись дебютного полноформатного альбома на английском лейбле.
Их главный сингл Hii Roller уже набрал более 2 000 000 прослушиваний на мировых стримингах.
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Кирилл Самунин