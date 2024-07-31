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    В Новой Голландии пройдет концерт южноафриканской группы Луканьо

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    9 августа в «Летнем театре» общественного пространства «Новая Голландия» пройдет концерт группы из ЮАР Luukhanyo (Луканьо). Это первое выступление музыкантов в Петербурге.

    Фото: скриншот из видео
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    Музыка Luukhanyo синтетична и не вписывается в жанровые рамки. Стиль южноафриканских музыкантов вбирает в себя джаз, хип-хоп, фанк и R'n'B. Пока что на счету группы лишь несколько синглов, в планах — запись дебютного полноформатного альбома на английском лейбле.

    Их главный сингл Hii Roller уже набрал более 2 000 000 прослушиваний на мировых стримингах.

    12+

    Кирилл Самунин

    Фото: скриншот из видео

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