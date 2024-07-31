В Москве нашли анкету донора спермы. Данные указывают на Павла Дурова

В московской клинике обнаружили донора спермы, анкета которого совпадает с информацией об основателе Telegram Павле Дурове. Об этом в среду, 31 июля, сообщает MSK1.RU . Как отмечает издание, сперма Павла Дурова хранится в одной из московских клиник репродуктивных технологий. В медучреждении отметили, что биоматериал донора № 6 есть только у них. При этом журналистам удалось взглянуть на сведения о мужчине. В анкете донора спермы № 6 указано, что его рост составляет 176 сантиметров. Помимо этого мужчина — брюнет с карими глазами. Национальность донора — русский, а по гороскопу — Весы (24 сентября — 23 октября). В документе также отмечено, что донор учился на отлично в школе и вузе и знает девять языков. Кроме этого указана профессия — программист и предприниматель. Согласно анкете, больше всего мужчина гордится своей свободой.

Так, журналисты издания указывают на то, что данные из анкеты соответствуют информации о самом основателе «ВКонтакте» и Telegram.



Зачать ребенка от Павла Дурова можно всего двумя способами: сделать внутриматочную инсеминацию или ЭКО. Если стоимость первой процедуры составляет 70,7 тысячи рублей, то вторая достигает 314 тысяч рублей. При этом при экстракорпоральном оплодотворении вероятность успешного зачатия составляет 30–40 %. В то же время при инсеминации с первого раза забеременеть удаётся только 10–15 % женщин.



Цены различаются для граждан России и иностранцев. Последним приходится платить за ЭКО на 30 тысяч рублей больше — 344 тысячи рублей.



Как отмечает издание, сама сперма Павла Дурова стоит 35 тысяч рублей.



Ранее основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров рассказал, что уже 15 лет является донором спермы. За это время предприниматель стал биологическим отцом более 100 детей в 12 странах мира. Дуров отметил, что это его гражданский долг, потому что в мире не хватает «высококачественного донорского материала». При этом добавил, что как минимум в одной клинике его замороженный биоматериал для ЭКО по-прежнему доступен. Павел Дуров планирует открыть свой ДНК-код, чтобы его биологическим детям было легче находить друг друга.

