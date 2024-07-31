Кто убил Талькова? Суд в Петербурге начал путь к приговору Шляфману

Фото: Евгений Зайцев/Коммерсантъ Поделиться Поделиться





Спустя почти 33 года с момента убийства Игоря Талькова суд в Петербурге начал слушать это уголовное дело. На месте подсудимого пусто, часть участников событий уже умерли, а первый участвовавший в заседании пожилой свидетель мало что помнит. Так раскрывается убийство, названное одним из самых загадочных в истории российского шоу-бизнеса.



Сперва немного истории. Сборный концерт звезд российской эстрады проходил 6 октября 1991 года в Петербурге, город месяц как перестал быть Ленинградом, стояла довольно теплая погода, с утра прошел небольшой дождь. Концерт был организован продюсерской компанией ЛИС.С в честь открытия в городе филиала. Выступали Наташа Королева, Лолита, «Секрет» и другие звезды, закрывать программу должен был Олег Газманов.

Тальков приехал в Петербург на поезде утром в день концерта, дал пару интервью и поехал в «Юбилейный» примерно в четыре часа дня. Видео о последних часах его жизни можно посмотреть, например, здесь.

Подсудимый Валерий Шляфман был концертным директором музыканта всего несколько месяцев. Ходили разговоры, что Шляфман вел себя достаточно скандально и провоцировал конфликты. Драка, в которой погиб Тальков, началась из-за ссоры с охранником Азизы Игорем Малаховым — спорили, кто выйдет на сцену перед Газмановым, выступать ближе к концу считалось престижней. Через 32 года и 9 месяцев прокурор зачитает в зале суда — Шляфман воспользовался тем, что охранники Талькова держали вооруженного револьвером Малахова и выхватил оружие. Целился в охранника Азизы, но попал в Талькова. Музыкант умер от сочетанной раны в левую руку, левое легкое и сердце. Шляфману предъявлено покушение на убийство Малахова и убийство Талькова общеопасным способом, наказание может быть пожизненным, поэтому решение о прекращении по срокам давности принимает суд.

Шляфман уехал из России в 1992 году и с тех пор не возвращался. Обвинение ему предъявлено заочно. Судья прочла: Валерий Михайлович Шляфман, 60 лет, гражданин Израиля, в России регистрации не имеет, живет по такому-то адресу, место работы не установлено, детей нет. В суде его представляет адвокат Евгений Моргунов. Он сообщил суду, что отношение к обвинению выскажет в прениях сторон. Потерпевшими по делу признаны вдова Талькова Татьяна и мать Малахова — сам он умер в 2016 году. Обе в суд не явились, но первая вроде как обещала приехать в Петербург в сентябре, а вторая сослалась на состояние здоровья. Тем не менее, суд не стал зачитывать их показания и намерен допрашивать лично.

Было решено допросить первого явившегося свидетеля — 76-летнего бывшего следователя Виталия Вагановича Мурадова. Он был одним из первых сотрудников, который приехал на сообщение о драке — только на месте выяснилось, что в действительности речь идет об убийстве. Виталий Ваганович плохо помнит события октября 91 года, но рассказал суду, что первым делом в «Юбилейном» выставил сотрудников охранять место происшествия — на полу была кровь. Кто-то вскоре сказал, что Тальков умер в больнице и он начал опрашивать присутствующих. Для начала Азизу и ее директора Элли Касимати (скончалась в 2022 году).

Насколько помнит следователь, певица толком ничего сказать не смогла, но тут же мельтешил Шляфман и очень просил его допросить. Мужчина был взволнован, суетился и рассказал, что был не просто директором, а другом семьи Талькова. Следователь тщательно записал его показания, так же тщательно Шляфман их прочел и подписал. Сейчас обвинение говорит, что в материалах дела представлено генетическое исследование вырезов с рубашки Шляфмана со следами крови, поэтому свидетеля спрашивали несколько раз, во что директор Талькова был одет. Следователь помнит, что на рубашке были надписи на иностранном языке. «Светлая рубашка или темная?», — спросила адвокат Тальковой. «Светло-темная», — ответил свидетель и однозначно высказался, что следов крови на одежде Шляфмана не было, это бы он запомнил. Мурадов также добавил, что оснований для задержания Шляфмана в тот момент у него не было.

Из-за подводящей свидетеля памяти были зачитаны его показания из 90-х. Вот как в его пересказе Шляфман описал потасовку: сперва он пытался отобрать у Талькова его газовый пистолет и не выпустить артиста из гримерки. Малахов первый раз стрелял в сторону охранника Талькова, когда они вышли в коридор, второй пытаясь вырваться, третий в сторону Талькова, стоявшего между железным забором и дверью гримерки.

Тальков после этого как-то странно закрутился, после чего Малахова повалили на пол, Тальков подбежал к Малахову. Еще один-два выстрела Малахов произвел в упор в Талькова, при этом Тальков ударил Малахова по голове. Тальков откатился лицом к стене и Шляфман потерял его из виду. Шляфман выхватил пистолет у Малахова, после чего Малахов убежал — позже его объявят в розыск, в 1994 году он получил 2,5 года условно за незаконное хранение оружия, а дело об убийстве надолго легло в архив.



Как рассказывал в интервью «Фонтанке» следователь по особо важным делам Юрий Яшков, следствие было возобновлено в 2022 году после того, как на прием к Бастрыкину пришла вдова. В основе обвинения Шляфмана несколько экспертиз — одна еще в 90-е выявила следы пороха на его рубашке, вторая, трасологическая, показала, что Малахов из его положения на полу не мог под таким углом стрелять в Талькова. Судебное заседание продолжится 12 августа. Надежда Мазакина, «Фонтанка.ру».