Суд отправил в тюрьму уроженца Литвы, устроившего взрыв возле военкомата Невского района

Первый Западный окружной военный суд приговорил к 14 годам лишения свободы 33-летнего уроженца Литвы Никиту Семака, который признан виновным во взрыве неподалеку от военкомата Невского района, об этом 30 июля сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Суд установил, что 5 сентября прошлого года на улице Крупской Семак заложил самодельное взрывное устройство в вентиляционной шахте, ведущей к заброшенной шахте лифта. По этому же адресу находится военный комиссариат Невского района. Суд расценил действия мужчины как устрашение населения и создание опасности гибели человека, а также причинение значительного имущественного ущерба. Целью этого действия была попытка дестабилизировать деятельность органов власти и воздействовать на принятие ими решений, говорится в релизе.
Военный суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет. Первые три года мужчина проведет в тюрьме, оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, ему назначен штраф в размере 300 тысяч рублей.
Как писала «Фонтанка», сотрудники полиции и ФСБ задержали Семака 4 декабря. По данным издания, мужчину пугала мобилизация после начала СВО, из-за чего он якобы решил напугать добровольцев из военкомата Невского района.