    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Облачно, Дождь

    Ощущается как 20

    1 м/с, сев

    755мм

    70%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd86.56eur94.14

    Суд отправил в тюрьму уроженца Литвы, устроившего взрыв возле военкомата Невского района

    1258
    2 комментария

    Первый Западный окружной военный суд приговорил к 14 годам лишения свободы 33-летнего уроженца Литвы Никиту Семака, который признан виновным во взрыве неподалеку от военкомата Невского района, об этом 30 июля сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    ПоделитьсяПоделиться

    Суд установил, что 5 сентября прошлого года на улице Крупской Семак заложил самодельное взрывное устройство в вентиляционной шахте, ведущей к заброшенной шахте лифта. По этому же адресу находится военный комиссариат Невского района. Суд расценил действия мужчины как устрашение населения и создание опасности гибели человека, а также причинение значительного имущественного ущерба. Целью этого действия была попытка дестабилизировать деятельность органов власти и воздействовать на принятие ими решений, говорится в релизе.

    Военный суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет. Первые три года мужчина проведет в тюрьме, оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, ему назначен штраф в размере 300 тысяч рублей.

    Как писала «Фонтанка», сотрудники полиции и ФСБ задержали Семака 4 декабря. По данным издания, мужчину пугала мобилизация после начала СВО, из-за чего он якобы решил напугать добровольцев из военкомата Невского района.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ВзрывВоенкоматНевский район
    ЛАЙК4
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close