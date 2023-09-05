СВУ взорвали во дворе военкомата в Невском районе. Что известно к этому часу

Взрывотехники ФСБ и сотрудники правоохранительных ведомств съехались в полдень 5 сентября к военкомату на улице Крупской в Невском районе Петербурга. Оттуда начали поступать сообщения о громком хлопке, который раздался во дворе дома 5. Часть двора вместе с газоном оцепили и приступили к расследованию.
Константин Митягин/«Фонтанка.ру»
Что взорвалось на Крупской
Как стало известно «Фонтанке», взорвалось СВУ, которое, по предварительной информации, состояло из 100–150 граммов пороха и радиомодуля с батарейкой.
Куда спрятали взрывное устройство
Неизвестные заминировали каменную будку. Она является частью вентиляционной шахты, которая ведёт к заброшенному бомбоубежищу. Шахта в результате взрыва получила незначительные повреждения.
Есть ли пострадавшие
В военном комиссариате, который находится в 20 метрах от каменной будки, судя по графику, сегодня нет приема. Однако в том же здании расположен Центр милосердия имени праведного Иоанна Кронштадтского Прихода Успения Пресвятой Богородицы, который помогает нуждающимся.
В два часа в центре должны были раздавать горячую еду. Взрыв, к счастью, случился раньше. Подопечные застали только работу криминалистов.
«В районе 11–12 часов услышал хлопок, ничего не дрожало, рядом стройка, подумал, там что-то упало», — рассказал корреспонденту «Фонтанки» житель ближайшего к месту происшествия дома.
Судя по фото, в здании центра сейчас идет ремонт, и для нуждающихся в помощи людей поставили столы на улице. Волонтеры также показали силовикам подвал дома.