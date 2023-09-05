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    СВУ взорвали во дворе военкомата в Невском районе. Что известно к этому часу

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    Фото: Константин Митягин/«Фонтанка.ру»
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    Взрывотехники ФСБ и сотрудники правоохранительных ведомств съехались в полдень 5 сентября к военкомату на улице Крупской в Невском районе Петербурга. Оттуда начали поступать сообщения о громком хлопке, который раздался во дворе дома 5. Часть двора вместе с газоном оцепили и приступили к расследованию.

    Константин Митягин/«Фонтанка.ру»

    Что взорвалось на Крупской

    Как стало известно «Фонтанке», взорвалось СВУ, которое, по предварительной информации, состояло из 100–150 граммов пороха и радиомодуля с батарейкой.

    Куда спрятали взрывное устройство

    Неизвестные заминировали каменную будку. Она является частью вентиляционной шахты, которая ведёт к заброшенному бомбоубежищу. Шахта в результате взрыва получила незначительные повреждения.

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    Есть ли пострадавшие

    В военном комиссариате, который находится в 20 метрах от каменной будки, судя по графику, сегодня нет приема. Однако в том же здании расположен Центр милосердия имени праведного Иоанна Кронштадтского Прихода Успения Пресвятой Богородицы, который помогает нуждающимся.

    В два часа в центре должны были раздавать горячую еду. Взрыв, к счастью, случился раньше. Подопечные застали только работу криминалистов.

    «В районе 11–12 часов услышал хлопок, ничего не дрожало, рядом стройка, подумал, там что-то упало», — рассказал корреспонденту «Фонтанки» житель ближайшего к месту происшествия дома.

    Судя по фото, в здании центра сейчас идет ремонт, и для нуждающихся в помощи людей поставили столы на улице. Волонтеры также показали силовикам подвал дома.

    Фото: Константин Митягин/«Фонтанка.ру»

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