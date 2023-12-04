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    «Либо я сошел с ума, либо весь мир». В Петербурге задержали подозреваемого во взрыве у военкомата Невского района

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    За месяц до 33-го дня рождения сотрудники полиции и ФСБ задержали подозреваемого во взрыве в вентиляционной шахте у военкомата Невского района Петербурга.

    Ковид, страх, панические атаки. Так пытался оправдаться после задержания 32-летний житель дома на Софийской улице, которого заподозрили в создании СВУ и взрыве его 5 сентября. Об этом стало известно «Фонтанке» 4 декабря.

    Мужчина родился в Литве, а после развала Союза в 1993 году переехал в Россию. Отец был военным, пропал в 90-е годы. Мужчина долго мыкался с документами и осел в Архангельске. Но потом потерял работу и в 2015 году в связи с новым трудоустройством переехал в Петербург. Три года назад переболел ковидом и снова потерял работу. После этого у него начались проблемы с ментальным здоровьем, панические атаки. Мужчина устроился техником на железную дорогу, там же, по предварительной информации, нашел железнодорожную петарду и смог извлечь из нее порох. Затем якобы обнаружил целый склад этих петард и полтора года забирал их себе и вынимал порох. Далее ему захотелось «хлопнуть порох», и он с помощью инструкций из Интернета сделал СВУ.

    Так как его пугала мобилизация после начала СВО, то он якобы решил напугать добровольцев из военкомата Невского района. «Либо я сошел с ума, либо мир!» — якобы был уверен мужчина. По предварительной информации, его задержали 13 ноября.

    СВУ взорвалось в вентиляционной шахте у военкомата на улице Крупской 5 сентября. Никто не пострадал. Взрыв попал на видео. Было возбуждено уголовное дело.

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