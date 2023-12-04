«Либо я сошел с ума, либо весь мир». В Петербурге задержали подозреваемого во взрыве у военкомата Невского района

За месяц до 33-го дня рождения сотрудники полиции и ФСБ задержали подозреваемого во взрыве в вентиляционной шахте у военкомата Невского района Петербурга.
Ковид, страх, панические атаки. Так пытался оправдаться после задержания 32-летний житель дома на Софийской улице, которого заподозрили в создании СВУ и взрыве его 5 сентября. Об этом стало известно «Фонтанке» 4 декабря.
Мужчина родился в Литве, а после развала Союза в 1993 году переехал в Россию. Отец был военным, пропал в
Так как его пугала мобилизация после начала СВО, то он якобы решил напугать добровольцев из военкомата Невского района. «Либо я сошел с ума, либо мир!» — якобы был уверен мужчина. По предварительной информации, его задержали 13 ноября.
СВУ взорвалось в вентиляционной шахте у военкомата на улице Крупской 5 сентября. Никто не пострадал. Взрыв попал на видео. Было возбуждено уголовное дело.