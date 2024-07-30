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    Энергетический Петербург

    Экология

    Московские ученые придумали, как из тонны бытового пластика получить 700 кг сырья для нефтехимии

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    Новый способ переработки поливинилхлорида (ПВХ) в сырье для нефтехимии придумали в Институте нефтехимического синтеза имени Топчиева Российской академии наук вместе со специалистами из Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина. Как сообщает онлайн-журнал об энергетике «Энергия+», из одной тонны пластиковых отходов можно получить до 700 кг полезного сырья.

    ПВХ — один из самых распространенных пластиков для бытовых изделий, из которого делают провода, кабели, одежду и даже обои. Авторы разработки предложили двухэтапный процесс переработки. На первом пластиковое сырье смешивают с небольшим количеством нефтепродуктов и подвергают гидрокрекингу — перерабатывают в специальном реакторе при высокой температуре в присутствии водорода. При этом сложные молекулы пластика разрушаются, а из их «остатков» образуются новые простые соединения, содержащие хлор, серу, кислород и азот. На втором этапе из полученного сырья удаляют хлор, так как он отрицательно влияет на качество будущего топлива.

    «Гибкость и двухстадийность технологии позволяют вовлекать в переработку смеси полимерных отходов, такие как бытовые отходы пластика, что крайне важно с точки зрения промышленной реализации, — рассказывает младший научный сотрудник Института нефтехимического синтеза имени Топчиева РАН Эдуард Джабаров. — В целом из одной тонны смесевых отходов пластика можно получить до 700 килограммов жидкого продукта, содержащего важное сырье для нефтехимии».

    Сейчас разработчики получают патент на новую технологию.

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