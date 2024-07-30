Окровавленного мужчину увезли в больницу с Асафьева. Полиция шла по следу женщины

Мужчину исполосовали ножом, оставив в спине лезвие в Выборгском районе Петербурга. Под подозрением молчаливая брюнетка.
читатель «Фонтанки»
Бригада скорой увозила раненого с улицы Асафьева, 10, в ночь на 30 июля. 47-летнего жителя микрорайона Шувалово-Озерки госпитализировали в Елизаветинскую больницу с ранами лица, шеи и тела. Его состояние уточняется.
Виновницу травм полицейским описали как стройную длинноволосую брюнетку ростом около 170 см. Подходящую под описание девушку наряд патрульно-постовой службы около часа ночи остановил на улице Хошимина. Её доставили в отдел для разбирательства, но проливать свет на случившееся и даже называть своё имя она отказалась.
Видеозапись с попыткой остановить кровь у пострадавшего, который лежал на газоне, «Фонтанке» прислали читатели. Его друзья успели рассказать, что отдыхали в баре, когда незнакомка привлекла внимание приятеля, сорвав с него очки. Мужчина поспешил за ней, что произошло между ними дальше, неизвестно, но итогом стали ножевые ранения и лезвие, которое осталось в спине.