Условный срок и арест недвижимости. Суд оценил взятку главы центра энергосбережения Ленобласти

Суд вынес приговор Павлу Дудкевичу — бывшему директору ГКУ ЛО «Центр энергосбережения и повышения энергоэффективности Ленинградской области», подведомственного комитету топливно-энергетического комплекса. Его обвиняли в крупной взятке.
Следствие установило, что в декабре 2021 года Дудкевич, будучи директором казенного учреждения, получил взятку от гендиректора
Дудкевича признали виновным в получении взятки в крупном размере и осудили на четыре года условно с испытательным сроком на три года. Также его оштрафовали на
Как писал 47News, бывшего директора ГКУ ЛО «Центр энергосбережения и повышения энергоэффективности Ленинградской области» и учредителя коммерческой фирмы задержали в октябре