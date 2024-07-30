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    Условный срок и арест недвижимости. Суд оценил взятку главы центра энергосбережения Ленобласти

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    СК РФ по Ленинградской области

    Суд вынес приговор Павлу Дудкевичу — бывшему директору ГКУ ЛО «Центр энергосбережения и повышения энергоэффективности Ленинградской области», подведомственного комитету топливно-энергетического комплекса. Его обвиняли в крупной взятке.

    Следствие установило, что в декабре 2021 года Дудкевич, будучи директором казенного учреждения, получил взятку от гендиректора ООО «Энергоальянс». Сумму в размере 356 тысяч рублей он получил за покровительство при разработке и строительстве инженерных систем в сфере тепло-, водо- и электроснабжения на территории региона, сообщает 30 июля пресс-служба СК РФ по Ленобласти.

    Дудкевича признали виновным в получении взятки в крупном размере и осудили на четыре года условно с испытательным сроком на три года. Также его оштрафовали на 1 068 600 рублей и на два года запретили заниматься управленческой деятельностью. Имущество Дудкевича (земельный участок и дом на нем) арестовано.

    Как писал 47News, бывшего директора ГКУ ЛО «Центр энергосбережения и повышения энергоэффективности Ленинградской области» и учредителя коммерческой фирмы задержали в октябре 2022 года. Изначально им вменяли хищение бюджетных денег, выделенных на установку автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов (АИТП) в Гатчине и Мурино. Показания Дудкевича аукнулись и главе комитета по ТЭК Ленобласти.

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    Ленинградская областьСудВзятка
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