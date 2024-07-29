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    В ДТП на Пулковском шоссе погибла женщина. Мужчина - в состоянии книлической смерти

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    В жестком ДТП, произошедшем днем 29 июля на Пулковском шоссе, скончалась женщина. По информации «Фонтанки», пассажирка погибла, водитель находится в состоянии клинической смерти.

    Водителя, 56-летнего мужчину, доставили в больницу с переломом основания черепа, закрытой черепно-мозговой травмой и повреждением внутренних органов. Пострадавший в состоянии клинической смерти был помещен в шоковую реанимацию. Данные ФИО и дата рождения мужчины полностью совпадают с данными декана энергетического факультета Санкт-Петербургского горного университета.

    О погибшей известно, что женщине недавно исполнилось 59 лет. По неподтвержденной информации, она может приходиться мужчине супругой. «Фонтанка» направила в пресс-службу Горного университета запрос с просьбой подтвердить или опровергуть эту информацию.

    ДТП на Пулковском шоссе произошло у остановки общественного транспорта «Цветочный питомник». По предварительным данным, водитель не справился с управлением, и автомобиль врезался в опору пешеходного перехода.

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